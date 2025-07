Zbog prijemnih ispita zakazanih za kraj jula, uprava Filološkog fakulteta naredila je studentima da napuste zgradu na Studentskom trgu do 16 časova. Studenti kažu da nisu na vreme obavešteni o ovoj odluci i pozivaju na hitan skup ispred fakulteta

Dekanka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Iva Draškić Vićanović dala je rok svim studentima da napuste zgradu do 16 časova.

Reporterka N1 ispred Filološkog fakulteta kaže da studenti iznose svoje stvari iz zgrade.

Kako prenosi FoNet, uprava ovog fakulteta saopštila je studentima da nema više spavanja u zgradi jer sve mora da se spremi za prijemne ispite.

Dekanka Filološkog fakulteta je u izjavi FoNetu napomenula da su prijemni ispiti na Filološkom fakultetu planirani za 27. i 28. jul i da su četiri dana potrebna da se zgrada raspremi i da se prođe kroz nju, kako bi bila bezbedna za maturante koji će tu polagati prijemne ispite.

„Studentima je rečeno da iznesu svoje lilčne stvari, a ove krupnije još uvek mogu da budu biti sačuvene u nekim učionicama do ispitnih rokova. Njima se to ne dopada, a kad god im se to ne dopada, oni počnu da se bune“, navela je dekanka.

Ona je napomenula i da je situacija „potpuno normalna“ i podsetila da je Filološki fakultet izašao iz blokade 6. juna.

„Svi fakulteti su počeli da rade, spavanje na fakultetima nema više smisla i pravi se haos. Mi nismo hotel, niti smo institucija koja je za to namenjena“, poručila je dekanka i podsetila da su studenti na ostalim fakultetima rešili da požele dobrodošlicu budućim kolegama brucošima.

Studenti u blokadi Filološkog fakulteta u Beogradu su zbog takve odluke uprave pozvali na hitan skup ispred tog fakulteta u 15 sati.

Studenti: Blokada nije završena

Student Luka Ratović kaže da ovim blokada ipak nije završena, iako studenti uklanjaju svoje stvari i donacije.

„Ništa samoinicijativno nismo došli da uklonimo, svakako nam je rečeno da to uradimo pod naredbom. Ne znam šta možemo da očekujemo posle 16 časova, pošto su već stvari uzete da se raspremaju. Valjda očekujemo neki jasan odgovor dekanke i uprave fakulteta zašto je to sada odjednom napravljeno bez ikakve najave“, rekao je on za N1.

On je rekao da je onlajn nastava izglasana nasuprot volji studenata.

„To je nastava koja se ne održava na fakultetu svakako. To nije uključivalo i pripreme za prijemni ispit. Mi smo znali da će prijemni ispit biti održan u nekom momentu i shodno tome smo očekivali da će nas neko obavestiti. Do toga, naravno, nije došlo“, naveo je.

Na pitanje da li ovo znači kraj blokade, student odgovara da ne.

„Apsolutno ne znači kraj blokade. Studenti traže jedno, ono što upravo želi je drugo. Mi smo i dalje u blokadi. Blokada ne može da bude završena dokle god se mi ne saglasimo da je završena“, rekao je.

Na pitanje da li je sada blokada više apstraktna nego praktična, odgovara da će to tek ostati da se vidi.

Svakako, nije jedina solucija da budemo izbačeni na ulicu i da tu delamo. Ne znamo ni šta će biti sa našom zgradom. Ja se nadam da ona neće biti pod ključem u narednim danima“, rekao je on.

