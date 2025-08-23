Dekani pet fakulteta iz Novog Sada, Subotice i Sombora osudili su verbalno i fizičko nasilje koje se poslednjih dana sprovodi prema studentima i učesnicima građanskih protesta

Saopštenje su potpisali: dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici Aleksandar Čučković, dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu Zoran Krajišnik, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Srđan Rončević, dekan Pedagoškog fakulteta u Somboru Saša Marković i dekan Građevinskog fakulteta u Subotici Milan Trifković.

Kao odgovorne za nasilje su označili, „kako pojedine pripadnike policije, tako i maskirane grupe neidentifikovanih osoba, među kojima ima i naoružanih“.

Dekani navode da su za javnost dodatno uznemirujuća svedočanstva o povezanosti ovih aktera sa vladajućim strankama.

Pretnje po bezbednost građana

Ocenili su da „učestala iznenadna hapšenja i prinudna zadržavanja uz upitna pravna obrazloženja predstavljaju pretnju po bezbednost građana i podstiču dodatnu uznemirenost stanovništva“.

Naveli su i da je „primena prekomerne sile u pokušaju sprečavanja demokratskog izražavanja protesta već izazvala burne reakcije“.

„Iz tog razloga se pribojavamo eskalacije nasilja, koja bi mogla da usledi“, istakli su ovi dekani.

„Sve izraženija represija, koja se prvenstveno sprovodi prema studentima, dovodi u sumnju nameru da se mirnim putem normalizuje situacija u društvu, ali se dodatno destabilizuje već problematična situacija na fakultetima“, navode oni.

Iznova ugrožen rad fakulteta

Podsećaju da je većina fakulteta počela sa održavanjem nastave i ispita, u skladu sa prethodnim dogovorima sa ministarstvom prosvete, ali su te aktivnosti, kako navode, usled pomenutog postupanja vlasti, iznova ugrožene.

Pozvali su „odgovorne predstavnike državnih organa da zastupaju objektivne interese države i svih njenih građana, umesto da svojim jednostranim opredeljenjem doprinose zaoštravanju odnosa u društvu“.

„Strahujemo da se situacija dodatno zaoštrava i radikalizuje i iz tog razloga insistiramo na obnovi dijaloga i razgovora kako bi prevladao razum i kako bi se društvena kriza usmerila prema parlamentarnoj borbi koja je primerena višestranačkom demokratskom društvu“, poručili su ovi dekani.

Izvor: 021