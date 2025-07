Da li će Srbija ikada dočekati da se od Beograda do Budimpešte stiže za dva sata i 40 minuta? Sa ovim konceptom voza Aleksandar Vučić je upoznao Srbe pre deceniju, ali ga niko još nije video.

Situacija je zatim postala ozbiljna. Prokop, nova glavna stanica u Beogradu, napukao je i preti da se sruši, železnička stanica u Novom Sadu zatvorena je posle tragedije kada je nadstrešnica zdrobila 16 života. Niko još ne zna šta će sa tom stanicom biti.

A Vučić se toliko hvalio da nam je Srbima doneo voz. „Kad predsednik kaže da je doneo voz, misli na to da su ljudi ponovo počeli da koriste voz“, objasnio je svojevremeno ministar građevine, Goran Vesić u intervjuu za portal „Vremena“.

Intervju je dao u oktobru 2023. godine, neposredno nakon otvaranja zgrade Prokopa. Vesić je pratioce na društvenim mrežama tada obavestio da je sve u najboljem redu, da stanica radi „kao švajcarski sat“.

On je tada zacrtao još jedan rok za završetak brze pruge do Subotice, odnosno Budimpešte.

„Ja sigurno mogu da Vam kažem da će biti gotovo do Subotice do iduće godine (2024), a do Budimpešte recimo do 2026. godine“, rekao je te 2023. Goran Vesić.

Vesić je pak završio među osumnjičenima za pad nadstrešnice, dao je ostavku na ministarsko mesto, tvrdeći da ništa nije skrivio. Dok on čeka ishod mamutskog i presporog procesa, Srbija još čeka dovršavanje pruge.

Tragedija i urušavanje

Ne samo da čuveni voz ni do Subotice, a kamoli Budimpešte, još nije protutnjao obećanih 120 na sat (na otvorenom i do 180). Već je narod platio i mnogo veću cenu za nešto što ne radi kako treba ili uopšte ne postoji ili, još gore, odnosi živote.

Upravo je deo rekonstrukcije brze pruge do Budimpešte bio i projekat rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu. Koja je otvorena bez čitavog niza potrebnih dozvola, o čemu je „Vreme“ naširoko i detaljno pisalo.

Kao fijasko u paralelnom univerzumu naprednjačkog načina rada, pokazala se činjenica da je stanica radila uz falsifikovanu upotrebnu dozvolu, što je „Vreme“ i otkrilo.

U međuvremenu se urušio i Vesićev i Vučićev drugi objekat, deo velikog plana da se Srbi nauče voziti brzinom japanskog „šinkansena“, nemačkog „icea“ ili „francuskog teževea“. Ili barem da mogu da primirišu ovim brzinama, koje idu i do 320 kilometara na sat (nezavisno od otvorenog puta).

Reč je o Prokopu. Nepune dve godine pošto je svečano otvorena, železnička stanica „Beograd Centar“, mora da se rekonstruiše – jer je napukla.

Infrastruktura železnice Srbije dobila je krajem maja lokacijske uslove za rekonstrukciju peronskih greda na železničkoj stanici.

„Na peronskim gredama železničke stanice Beograd Centar na sredinama raspona uočeno je da je došlo do pojave prslina u donjoj zoni. Na osnovu ispitivanja koje je uradio institut IMS iz Beograda, došlo se do zaključka da je armatura u tim gredama znatno manja od projektovane“, navodi se.

Ispostavilo se da je postupak detaljnog rada stručnjaka na Prokopu bio sličan kao i kod još ozbiljnijeg rada na rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu.

„Nove informacije pokazuju da je nezakoniti ugovor o izgradnji zgrade Železničke stanice Beograd centar, poznate i kao Prokop, bio još štetniji nego što je ranije izgledalo“, saopštila je Transparentnost Srbija.

Država je ovaj put muljala sa zemljištem.

„U proteklih šest godina država je, u zamenu za izgradnju stanične zgrade, ustupila privatnom partneru zemljište čija je komercijalna vrednost, prema najskromnijim procenama, bila u tom momentu 3,5 puta veća od vrednosti javnih radova“, ukazali su iz TS.

Opet novi rok

Ipak, Aleksandar Vučić ne posustaje.

U maju ove godine je dao novi rok za puštanje u rad brze pruge do Subotice – 7. jul.

Tada je za čekanje na prugu do Budimpešte okrivio – susede.

„Verujem da bismo do 7. jula mogli da otvorimo prugu Beograd-Subotica. I tada bi do Budimpešte, jer Mađarima će ostati još jedan deo za brzu prugu da urade, trebalo negde oko tri sata. Stvarno divno, idealno, i to može za dva meseca“, kazao je pompezno Vučić.

Ali, sedam dana od ovog roka, do Subotice se od Beograda ipak mora na stari način.

„Uskoro otvaramo prugu Novi Sad-Subotica. Taman da možete do Budimpešte najkraće, najbrže, najsigurnije. To su uspesi kojih ćemo tek biti svesni“, rekao je Vučić 12. jula.

Lista ranijih datih rokova je podugačka. Prvi je bio dat 2015 – tri godine.

Brza pruga do poslednjeg grada na granici sa Mađarskom, je trebalo da bude puštena u saobraćaj prošle jeseni, ali je rok opet probijen i radovi su odloženi. Nakon što se dogodila tragedija u Novom Sadu u kojoj je život zbog korupcije u država i pada nadstrešnice izgubilo 16 ljudi.