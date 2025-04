O tome šta se na potezu od Terazija do Slavije dogodilo 15. marta i dalje više verujemo svojim očima i ušima, to jest iskustvima više hiljada građana, nego predsedniku Srbije i stranoj službi o čijim navodnim nalazima istrage nas je on obavestio, objavila je u sredu CRTA kao odgovor na izveštaj ruskog FSB koji je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a koji osporava upotrebu zvučnog topa na protestu 15. marta

„Ne damo da nas prave ludim na srpskom, ruskom ili bilo kojem trećem jeziku.

Više verujemo i do sada objavljenim mišljenjima nezavisnih stručnjaka jer FSB ne možemo da uvažimo kao nezavisnog, nepristrasnog arbitra.

Osim što postavljamo pitanje njegove nadležnosti da nam se obraća ovim povodom, od predsednika države i dalje očekujemo da objasni po kojem pravnom osnovu je angažovana obaveštajna služba druge države.

Ne smemo da dopustimo da institucije naše države stave tačku na potragu za istinom o napadu na građane.

Podsećamo na preliminarnu ocenu dr Kliforda Stota, profesora socijalne psihologije, da demonstranti nisu reagovali na umišljenu pretnju nego na delovanje spoljašnje sile“, objavila je CRTA na društvenoj mreži Iks.