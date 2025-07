Zbog incidenta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru tokom kojeg su maskirani muškarci na silu izbacili studente koji su ga blokirali, protestuje se u Kraljevu, Nišu, Beogradu, Novom Sadu…

Kraljevo

Kraljevčani protestuju zato što su među muškarcima koji su napali studente u DUNP prepoznali su svoje sugrađane – Dejana Aleksića, direktora firme Security Guard 036 i Dejana Jovanovića Belog, vlasnika diskoteke „Pasaž“.

Kraljevčani su na večerašnjem protestu otišli ispred SNS prostorija, a naprednjaci su ih zasuli jajima. Prema Novoj oni su prvi počeli da gađaju mirno okupljene građane jajima sa vrha zgrade. Građani su im uzvratili.

U jednom trenutku pripadnici SNS su izbacili crevo i prskali građane. Čuli su se i petarde. Policija nije reagovala.

Ispred sedišta naprednjaka u Kraljevu postavljen je veliki broj pripadnika milicije, dok ogroman broj Kraljevčana zviždi i skandira „Uhapsite Vučića“.

Kako javlja dopisnik Nove, većina građana je šokirana i razočarana postupom obezbeđenja iz Kraljeva koje , kako kažu, pod diktatom vlasti želi da izazovu verske i nacionalne sukobe.

Oni zato traže da se ispitaju licence agencije Guard Security System 036, koja je, prema njihovim rečima, poznata po nasilnom izbacivanju odbornika iz Kraljevačke skupštine sredinom maja. Podsećaju i da ona ima “ogromne poslove sa državom koji dostižu oko 100 miliona dinara”.

Kako je pročitano ovde na skupu u Kraljevu , među članovima ove agencije navodno se nalaze i uhapšeni u velikoj akciji policije i BIA sredinom 2023. godine, koji su u međuvremenu počeli da rade u ovoj agenciji.

Niš, Beograd

U Nišu su građani blokirali raskrsnicu kod Suda.

„Nećemo ćutati i nećemo dozvoliti ovakvo postupanje prema nama! Jasno i nedvosmisleno poručujemo: Odgovaraćete pred zakonom! Do tada – pravda je u rukama naroda“, poručili su studenti u blokadi na čiji poziv je protest organizovan.

Jedan broj studenata i građana Niša otputovao je danas u Novi Pazar kako bi učestvovali u protestima organizovanim u tom mestu u znak podrške studentima.

Protestni skup na koji su pozvali studenti Beograda počeo je u 20 časova kod Vukovog spomenika.

Novi Sad

Skup u Novom Sadu organizovali su zborovi građana.

Student PMF u Novom Sadu Aleksandar rekao je za N1, da „pored toga što je to flagrantno kršenje autonomije univerziteta, cilj tog poteza je izazivanje međuetničkih tenzija“.

„Doveli su batinaše iz Kraljeva, navodno je i policija bila iz drugih gradova, cilj je da neko nešto u afektu izgovori, to su njihovi stari trikovi koji prosto više ne rade. Borimo se za građansku državu, za vladavinu prava, nama nacije nije primarna, DUNP je opet u rukama studenata“, kaže on.

Ponavlja da su cilj „izbori i ispunjenje zahteva“, a da će „fakulteti biti odblokirani čim budu ispunjeni zahtevi“.

„Primarni zahtev je raspisivanje izbora, jer ne mogu da nam ispune ostale, dok se to ne desi, neće se deblokirati fakulteti, mogu nasiljem, nasilje je izraz nemoći. Ministar je najnedostojniji ministar prosvete u našoj istoriji, ne treba da se obaziremo na to što on govori“, rekao je Aleksandar.