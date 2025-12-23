Uprkos svim pritiscima, konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Nenad Lajbenšperger i njegove kolege neustrašivo su radili svoj posao i odbili da izbrišu Generalštab iz registra zaštićenih kulturnih dobara.

Saopštenje

23.decembar 2025. Redakcija Vremena

Nenad Lajbenšperger ličnost godine nedeljnika „Vreme“

