Tokom rasprave o Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu, predsednica Skupštine Ana Brnabić i poslanici opozicije razmenili su teške optužbe, uz poruke o „obojenoj revoluciji“, stranim uticajima i neuspehu vlasti u procesu evropskih integracija
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da opozicija, kao što je u Srbiji, ne postoji nigde, a opozicione kolege nazvala je „izdajnicima i drukarama”.
„Pre neki dan tuča u albanskom parlamentu. Potukli se fizički, ali niko nijedno pismo nije poslao Briselu da se žali na Albaniju i da traži da se ne otvore ne jedan, nego svi klasteri. Biju se u parlamentu, ali su u Briselu jedinstveni za razliku od vas izdajnika i drukara”, rekla je Ana Brnabić posle izlaganja poslanice Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljane Đorđević.
Biljana Đorđević je rekla da Predlogom zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu vlast pokušava da „umanji oštre i negativne ocene o neuspehu Srbije u procesu evropskih integracija“.
Ona je rekla da se u Izveštaju Evropske komisije navodi da su državni zvaničnici u Srbiji često predstavljali proteste kao „obojenu revoluciju“ podržanu iz inostranstva u cilju narušavanja ustavnog poretka u Srbiji, podrivajući na taj način legitimitet pitanja koja su pokrenuli studenti i građani.
Ana Brnabić je rekla da, ukoliko to nije bio pokušaj obojene revolucije, onda svi blokaderi, misleći i na opoziciju, duguju objašnjenje građanima Srbije kako i odakle je toliki novac ušao u zemlju i zbog čega.
Prema tvrdnji Ane Brnabić, gotovina je džakovima unošena na fakultete da se finansiraju blokaderi i novca je bilo toliko da je svaki blokaderski plenum kupovao mašinu za brojanje novca. Ona je kazala i da je autoprevoznik Milomir Jaćimović rekao da je u jednom danu dobio 90.000 dolara i upitala ko je to dao i zašto.
Šef poslaničke gupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane” Milenko Jovanov rekao je da su Zeleno-levom frontu „ustaše, kao što je Stevan Nikola Bartulica, partneri – što najbolje govori o njima”.
„Vi Zeleni i ustaše ste na zajedničkom zadatku protiv predsednika Vučića i države Srbije”, rekao je Jovanov.
Jovanov je ocenio da opozicija „neće da vodi zemlju i da joj ne trebaju vlada i državni aparat, već imejl da im iz Brisela stigne šta da misle“.
Izvor: FoNet
