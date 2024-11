Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da opozicioni poslanici nisu imali potrebe da parlamentu upućuju predlog za glasanje o nepoverenju Vladi, jer će uskoro biti održana sednica o budžetu, ali da je opoziciji potreban politički rijaliti.

Ona je za rekla da se očekuje da sednica o budžetu bude oko 26. novembra, navodeći da je sednica o budžetu u stvari sednica o poverenju Vladi i da ukoliko budžet ne bude izglasan to znači da je pala Vlada, objavljeno je na Instagram stranici SNS.

Brnabić je gostujući na TV Prva navela da je u toku opsežna istraga povodom urušavanja nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, ali da ni u jednoj zemlji nije moguće da se ozbiljna istraga sprovede za 14 ili 15 dana.

Odbacila je tvrdnje opozicije da vlast „kupuje vreme“ i navela da odgovorni treba da odgovaraju, ali ne nasilnim putem.

„Kada pogledate samo tu projektnu dokumentaciju, neko ne može za 15 dana da prođe kroz čitavu dokumentaciju, da proveri ko je sve to potpisao, ko je sve pečatirao, koji su sve ugovori. Ne možete da stignete da pogledate sve te ugovore. To su kompleksne stvari. Za 17 dana, šta želite? Pokažite mi zemlju na svetu gde je to urađeno za 15 dana“, rekla je Brnabić.

Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi od petka u Skupštini

U Skupštinu Srbije u petak je stigao predlog za glasanje o nepoverenju premijeru Milošu Vučeviću koji je potpisao 71 narodni poslanik, a kao razlozi za nepoverenje i smenu navedeni su propusti u vršenju nadležnosti i preduzimanju mera, ali i nevršenje dužnosti utvrđivanja odgovornosti nadležnih lica, što je dovelo do urušavanja bezbednosnog sistema Srbije i pogibije 14 ljudi na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

U predlogu akta je navedeo da je Železnićka stanica u Novom Sadu svečano otvorena 5. jula ove godine, a da je prijava radova podneta tek 7. oktobra, da je nadležno ministarstvo dozvolilo da se zgrada pusti u javnu upotrebu bez upotrebne dozvole, da nije bilo stručnog nadzora, i da je Vučević bio gradonačelnik Novog Sada u vreme realizacije projekta rekonstrukcije i izgradnje pruge Novi Sad – Subotica uključujući i rekonstrukciju zgrade.

„Predsednik Vlade Miloš Vučević nije povodom tragičnog događaja preduzeo nijedan akt na koji je ovlašćen kako bi se javnost umirila i sprečilo da se ovakvi tragični događaji ponove“, navedeno je u predlogu koji je potpisao 71 poslanik opozicije.

Vučević je u petak izjavio da je spreman sam da se o njegovoj odgovornosti raspravlja u Skupštini.

„O mojoj odgovornosti će se raspravljati u Skupštini i ja sam spreman na to“, izjavio je Vučević za TV Pink.