Predsednica Skupštine Srbije i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić izjavila je u utorak (8. april) da nikada nije dobila poziv na ročište po tužbi predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, po kojoj je osuđena da mora da mu plati 300.000 dinara zbog tvrdnji koje je iznosila.

„Sad su me osudili da platim 300.000 dinara Draganu Đilasu. Ja jedan poziv za ročište nisam dobila. Ne znam uopšte da je pokrenuo čovek bilo šta protiv mene. Zamislite, naše pravosuđe nije moglo da me pronađe. Od svih ljudi, mene nije moglo da pronađe, i presudilo mi bez ijednog ročišta u Đilasovu korist“, rekla je Brnabić za televiziju Pink.

Međutim, „Vreme“ saznaje da je Sud utvrdio da joj je poziv uručen, te da nije tako, ne bi bilo presude. Presuda je, saznaje „Vreme“, pravosnažna.

Dragan Đilas je nekoliko dana ranije na društvenoj mreži Iks (X) objavio da je Brnabić tužio jer je pričala da je ukrao 619 miliona evra, uz tvrdnju da je ona dobila tužbu, ali da se nikada nije pojavila na suđenju, kao i da se nikada nije žalila na presudu.

Najavio je da će možda morati da angažuje izvršitelje jer dva meseca, od kada je presuda postala pravosnažna, nije platila 300.000 dinara i dodao da će i taj iznos, kao i sve prethodne, uplatiti u humanitarne svrhe.

Brnabić u gostovanju na televiziji Pink nije precizirala da li će Đilasu platiti taj iznos.

Višebrojne tužbe opozicije

Brnabić je ocenila da opozicija ima potpuno poverenje u pravosudni sistem Srbije, jer su brojne funkcionere SNS – Sandru Božić, Jelenu Žarić Kovačević, Žarka Mićina, Miloša Vučevića – tužili po četiri, pet, pa čak i osam puta.

„Mene je dva puta tužio (Nemanja) Šarović, (Đorđe) Miketić jednom… Našao me je i Miketić, pa me i Šarović dva puta našao, ali baš za Đilasa me niko nije našao“, navela je Brnabić.

Izvor: N1/Vreme