Danas bi trebalo da budu saslušani šestorica osumnjičenih za teško ubistvo u pokušaju prilikom sukoba sa pripadnicima Kobri, u sredu, tokom protesta u Novom Sadu

Saslušanje šestorice osumnjičenih za teško ubistvo u pokušaju prilikom sukoba sa pripadnicima Kobri, u sredu, tokom protesta u Novom Sadu, zakazano je za danas, trebalo je da počne u 14 časova, ali je javljeno da će kasniti zato što nije stigla krivična prijava iz policije. Trenutno nema potvrde da je počelo.

Dejan Čortan, jedan od branilaca rekao he za N1 očekuje da osumnjičenima bude predložen pritvor, ali ne zbog toga da li je neko od njih kriv ili ne, već što je reč o, kako ističe, politički instruisanim procesima.

Podsetimo, u Novom Sadu juče je uhapšeno nekoliko lica zbog napada na pripadnike Kobri. Njima je noćas određeno zadržavanje do 48 sati i sumnjiče se za teško ubistvo u pokušaju, preneo je juče Danas.

Lica koja su zadržana, pozivana su u petak na informativni razgovor u svojstvu građanina, ali su na kraju osumnjičeni za pomenuto delo.

U Novom Sadu su napadnuti pripadnici „Kobri“, a kako su zvaničnici izjavili, povređeno je sedam pripadnika Vojske Srbije, od čega četvoro imaju teške telesne povrede. Zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, izvadio je pištolj i pucao je u vazduh.

Izvor: N1

