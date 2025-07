Kao i prethodna tri dana, Novosađani i u nedelju organizuju blokadu Varadinskog mosta koja je počela u 18 sati.

Današnja poruka glasi:

„Neposlušni korzo does not Exit. Ostajemo tu. Ne idemo nikuda. Jedini Exit koji nam ostaje je Exit režimu. Pumpaj dalje. The show must go on“.

U okviru blokade Varadinskog mosta, u nedelju se održava takozvana „Trka privilegije“.

Kako je za N1 kazala Dušanka Ljubojević iz zbora građana Novog Sada, trka će pokazati kako izgleda Srbija u vreme Aleksandra Vučića, a svi koji budu želeli da učestvuju imaće mogućnost da osete „tu jednakost koju ljudi u Srbiji žive već 13 godina“.

Ljubojević kaže da je trka pre svega namenjena strancima koji ne žive ovde, ali da može da se priključi ko god bude želeo.

Nagrada je karta za Exit.

Izvor: Moj Novi Sad, N1