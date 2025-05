U organizaciji studenata okupljenih oko inicijative „Studenti u blokadi“ u Loznici se održava protest pod nazivom „Marš na Drinu“. Protest počinje u 11.00 i trajaće do 23 sata, u 11.52 će tišinom biti odata počast za poginule u padu nadstrešnice u Novom Sadu, a u 16:30 minutom ćutanja pošta će, povodom Dana pobede, biti odata žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu

18.06

Stigli trkači iz Tekeriša

Trkači koji su na protest krenuli iz Tekeriša, stigli su u Loznicu.

Dočekani su aplauzima, a dobili su i medalje.

18.00

Pošta za stradale u padu nadstrešnice

Na protestu u Loznici održano je 16 minuta trišine za žrtve pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

17.00

Govori profesora i studenata

Prof. dr Imre Krizmanić rekao je da je ovde kao roditelj i zabrinuti građanin prelepe Srbije.

„Obraćam vam se i kao deo one Srbije, koja nedvosmisleno stojeći ispred i uz svoje studente, čeka već šest meseci da se desi pravda. Tu sam kao deo one Srbije koja stoji uz i ispred svog najlešeg dela, ispred mladosti i budućnosti“, rekao je on.

On se izvinio studentima što su ih starije generacije dovele do taške beznađa.

„Došao sam da sa vama podelim tugu zbog tragedije u kojoj je 16 ljudskih bića žrtvovano zbog nezajažljive pohlepe malog broja nemoralnih beščasnika“, rekao je on.

Foto: Vreme / Marijana Maksimović Govori na protestu

Prof. dr Ljiljana Tomović zahvalila se studentima koji su pre nekoliko meseci zaustavili svoj život, svoje studiranje i učenje, shvativši da ne mogu više da žive u zemlji koja ne poštuje istinu, pravdu, slobodu, nauku i prirodu.

„Na ovom mestu ne možete da ne govorite o suživotu prirode i čoveka. Borba ljudi iz Jadra traje isuviše dugo. Oni dobro znaju šta znači nemati slobodu, ni pravdu, ni pravo na svojoj dedovini. I hvala njima – jer ovde se brani nešto što niko od nas ne može da izgubi, pravo na zdrav život“, rekla je ona.

Student Fakulteta muzičkih umetnosti Nikola Marčetić, prepoznatljiv po svojoj šajkači, pozdravio je okupljene rečima „pomaže Bog, slobodna Loznico“.

„Danas, kada smo se okupili ovde na dan pobede nad fašizmom svi treba da postavimo jedno pitanje – da li smo ga pobedili? Tada jesmo, ali se ponovo pojavio prerušen i preko svojih emisara, odavde, dahija 21. veka ponovo pljačka, okupira i pustoši ovu našu prelepu Srbiju“, rekao je on.

16.31

Minut tišine za žrtve fašizma

Okupljeni u Loznici odali su poštu žrtvama fašizma minutom tišine.

Slede govori studenata i profesora.

Broj okupljenih je veći u odnosu na prethodne sate, javlja reporterka reporterka „Vremena“.

16.20

Stigli i bajkeri

Na protest su stigli i bajkeri, javila je reporterka „Vremena“.

Oni su u koloni prolazili nekoliko minuta ulicama.

16.05

AFP o skupu u Loznici

Studenti u Srbiji današnjim protestom u Loznici nastavljaju pritisak na vlast predsednika Aleksandra Vučića, ocenila je Agencija Frans pres.

Skup u Loznici je prvi veliki studentski protest otkako su studenti u blokadi, predvodnici pokreta protiv korupcije, promenili taktiku i zatražili raspisivanje vanrednih izbora.

AFP navodi da su tokom noći mnogi stigli u Loznicu peške iz cele Srbije, i da su ih meštani dočekali sa srpskim zastavama i vatrometom.

Protest se tumači i kao podrška meštanima na zapadu Srbije u njihovoj borbi protiv kontroverznog projekta iskopavanja litijuma englesko-australijske kompanije Rio Tinto, dodaje agencija.

15.40

Pauza na protestu

U toku je pauza u programu celodnevnog protesta koji se održava u Loznici.

Kako javlja reporterka „Vremena“, šetalište je puno, a ljudi šetaju i ostalim okolnim ulicama.

Čuju se patriotske pesme, poput numere „Ovo je Srbija“.

Puni su i kafići, a na ulici je i čuveni transparent studenata Mašinskog fakulteta.

Foto: Vreme / Marijana Maksimović Mašinci protiv mašinerije u Loznici

13.24

Tihomir Stanić govori okupljenima na protestu

Glumac Tihomir Stanić je u govoru kazivao tekst našeg nobelovca Ive Andrića iz romana Na Drini Ćuprija.

„Poslednji put sam ovako to govorio u Gornjim Nedeljicama na protestu protiv litijuma i sutra ću biti tamo“, kazao je on.

Podsetimo, on je nedavno u istoimenoj seriji i glumio našeg prestižnog pisca.

Foto: Vreme / Marijana Maksimović Tihomir Stanić govori na skupu u Loznici

13.03

I vojni veterani na protestu

Skupu su se pridružili ratni vojni veterani koji su stali u stroj prilikom odavanja počasti poginulima.

Foto: N1 Vojni veterani

12.45

Bivši košarkaš Vladimir Štimac na protestu

Kako javlja reporterka „Vremena“, na protestu u Loznici je prisutan i bivši košarkaš Vladimir Štimac.

Foto: Vreme / Marijana Maksimović Vladimir Štimac u loznici

12.20

Govor studentkinje: Marširamo protiv sistema koji nas primorava da odlazimo

Okupljenima se obratila studentkinja Jelena Matić.

„Danas je naša Drina istina, naša borba, pravda. Naš cilj, dostojanstven život, u zemlji znanja, a ne straha. Mi studenti više ne pristajemo i na ćutanje. Ne pristajemo i na to da nas vređaju nepravdom, da ignorišu naše glasove, da gaze obrazovanje, budućnost i dostojanstvo svih nas, i zato marširamo. Marširamo protiv sistema koji nas primorava da odlazimo. Protiv vlasti koja ne sluša. Protiv nepravde koja se svakodnevno uvlači u naše škole, fakultete, bolnice, ulice i domove. Ali danas ne marširamo samo protiv, marširamo i za. Za slobodno obrazovanje, za društvo jednakih šansi, za Loznicu koja diše slobodno. Za Srbiju u kojoj mladi ne odlaze već ostaju da grade, stvaraju i vole“, navela je ona u svom govoru.

Foto: Vreme / Marijana Maksimović Protest u Loznici

11:53

Počelo odavanje pošte nadstradalima

Kao i svakog dana, studenti i građani u 11.52 odaju poštu stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

11.40

Tišina je u Loznici gde se danas održava protest.

Najbolja atmosfera u Školskom parku

Kako javlja reporterka „Vremena“, skup je zvanično počeo u 11, a za sada je najbolja atmosfera i najviše je okupljenih u Školskom parku. Peku se volovi i prasići, sprema se i roštilj.

Jedna zanimljiva mašina privlači pažnju. Iz nje izbija dim, ali se ne vidi šta se to krčka. Na pitanje kakva je to naprava, jedna žena u majici „Ne damo Jadar“ uz osmeh odgovara:

„Kuvamo pasulj. To je vojna mašina“.

Ubrzo je prekida gospođa koja takođe nosi neku hranu. Sve teče užurbano.

Gospoda koja peku volove na šaljivo pitanje hoće li biti dovoljno hrane kažu „Trebalo bi“. Mirisi se šire parkom, i ko nije gladan mogao bi nešto da prezalogaji.

Ti su i stari i mladi, od penzionera do srednjoškolaca. Podršku skupu došli su da organizovano pruže i Ratni veterani Srbije.

Da će biti i provokatora svedoči i čovek na biciklu koji je prolazeći parkom dobacio: „Prevaranti, dobro došli.“

I po ostalim lokacijama u gradu povećava se broj ljudi. Da su došli na skup i da podržavaju studente odaju ih bedževi, od onih odavno kupljenih, do onih koji i danas mogu da se nabave na svakom koraku sa najrazličitijim natpisima. Tu su i nezaobilazne pištaljke, a iz obližnjeg lokala dopire pesma „Pjevat ćemo što nam srce zna“ Amire Medunjanin.

Ipak, glavna lokacija i bina kod autobuske stanice još uvek su prilično prazne. Isprobavaju se zvučnici.

Po gradu patrolira policija, tu su i marice za svaki slučaj, kao i kola hitne pomoći. Jasna je ozbiljnost skupa.

10.45

Aktivisti pripremaju hranu u Školskom parku

Udruženje „Ne damo Jadar“ pružilo je podršku studentskom prostetu koji se organizuje u Loznici i njegovi aktivisti pripremaju hranu u Školskom parku.

Zlatko Kokanović iz ovog Udruženja kaže da su moralna i fizička podrška studentima koji organizuju današni dvanaestočasovni protest.

„Naš deo je organizovanje hrane i da ugostimo sve ljude koji budu došli i da pokažemo da smo dobri domaćini. Oni su nama dragi gosti. Prvi put na ovakvim protestima peče se bik na ražnju, peče se velika svinja velika, imamo jaganjce, prasiće, gulaš, vojnički pasulj, riblju čorbu, pite i kolačiće“, navodi Kokanović.

Podseća i da su studenti izrazili želju da sutra u 11 sati krenu peške ka Gornjim Nedeljicama.

„Svi studentski plenumi su izglasali i izjasnili se javno i jasno da su protiv iskopavanja litijuma u Srbiji i takođe su učestvovali u pisanju pisma Evropskoj komisiji da se ovaj projekat ne uvrsti kao strateški projekat“, napominje.

8.00

Program protesta

Okupljanje, koje će trajati od 11 do 23 časa, deo je višemesečnih akcija kojima studenti i građani izražavaju nezadovoljstvo opštim stanjem u društvu i protivljenje otvaranju rudnika litijuma na zapadu Srbije.

Program protesta je raspoređen na više lokacija u centru grada, sa glavnom binom, informativnim punktovima i štandovima sa hranom i osveženjem.

11.52 – Odavanje pošte stradalima u Novom Sadu;

13.00 – Monolozi glumaca; 16.30 – Odavanje pošte žrtvama fašizma (minut ćutanja);

16.31 – Govori;

17.44 – Odavanje pošte stradalima u Novom Sadu;

18.00 – Doček trkača iz Tekeriša;

18.30 – Blokadni hor;

19.30 – Buka.

Studenti su najavili da će nakon protesta u Loznici, ići i u šetnju do Gornjih Nedeljica.

Oni su iz drugih gradova krenuli u višednevno pešačenje do Loznice.

Prva grupa studenata i srednjoškolaca koji su pešačili iz Obrenovca, Mladenovca, Valjeva i Šapca stigla je sinoć u Loznicu.

Beogradski studenti i srednjoškolci juče su se u Bogatiću spojili sa kolegama koji su u Lozunicu krenuli iz Novog Sada.

Studente i srednjoškolce dočekali su brojni Lozničani, koji će im biti domaćini.

Mnogi od njih u Loznicu stižu i biciklima.

Veliki broj Lozničana je sinoć uz vatromet i bakljadu dočekao učesnike današnjeg protesta, koji su stigli u nekoliko grupa iz više pravaca širom Srbije.