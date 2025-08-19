Građani su se u utorak uveče okupili na protestima ispred policijskih stanica u nekoliko gradova. U Beogradu su se građani okupili ispred sedišta JZO, a potom i ispred Vlade, u znak podrške studentkinji FPN Nikolini Sinđelić
„Kako ide gitarijada, bando?“
Ispred prostorija Srpske napredne stranke u Zaječaru, kordon policije razdvaja građane i pristalice SNS-a. U jednom trenutku su krenuli da se dovikuju, a građani su preko megafona počeli jedan po jedan da se obraćaju pristalicama SNS-a koje prepoznaju.
„Mića bije ženu“, uzvikivali su demonstranti u jednom trenutku.
Kako reporterka Nove objašnjava, građani su se time obraćali članu SNS-a Milanu Stankoviću.
„Imamo direktora bilioteke u prvom redu, ali nema nijedan član biblioteke tamo“, rekao je jedan od Zaječaraca, govoreći o grupi pristalica SNS-a.
Reporterka je među pristalicama SNS prepoznala je direktore javnih preduzeća, funkiconere, ali i osobe koji nisu iz ovog grada.
Građani sa druge strane zvižde pristalicama SNS, a policija im ne dozvoljava da se približe.
„Srbija, Srbija“ uzvikuju pristalice SNS.
20.47
Građani Zaječara i studenti okupili su spontano u 20.00 ispred tržnog centra, odakle su Ulicom Nikole Pašića krenuli do Višeg suda.
Uglješa Đuričković iz opozicione liste „Promena u koju verujemo“, koji takođe učestvuje u šetnji, rekao je za N1 da se u tim prostorijama, kako je čuo, nalazi stotinak plaćenih batinaša.
„Ali to nisu batinaši, to su sve narkodileri, kriminalci, barabe, secikese, ljudi koji ih čuvaju kada treba da kradu izbore, kad treba da kupuju glasove, kad treba sednicu protivno zakonu da održe, oni za to služe“, poručio je on.
20.39
Čačak uz Nikolinu
U Čačku građani su krenuli u protestnu šetnju u znak podrške studentkinji Nikolini.
Žene su te koje su se obratile okupljenima i koje stoje na početku protestne kolone, javlja naš reporter.
“Nikolina, Čačak je uz tebe. Svaka Čačanka je uz tebe“, poručila je građanka Sanja Miletić.
Ona je dodala da žene imaju ogromnu snagu, da neće odustati i da će izneti borbu do kraja.
20.32
Građani Pančeva ispred zatvora
Pančevci stigli do zatvora, policiji poručuju „uhapsite Krička, uhapiste Vučića“
Kolona građana stigla je do nove zgrade zatvora u Pančevu gde se nalaze privedeni studenti.
