Građani su se u utorak uveče okupili na protestima ispred policijskih stanica u nekoliko gradova. U Beogradu su se građani okupili ispred sedišta JZO, a potom i ispred Vlade, u znak podrške studentkinji FPN Nikolini Sinđelić

21.14

„Kako ide gitarijada, bando?“

Ispred prostorija Srpske napredne stranke u Zaječaru, kordon policije razdvaja građane i pristalice SNS-a. U jednom trenutku su krenuli da se dovikuju, a građani su preko megafona počeli jedan po jedan da se obraćaju pristalicama SNS-a koje prepoznaju.

„Mića bije ženu“, uzvikivali su demonstranti u jednom trenutku.

Kako reporterka Nove objašnjava, građani su se time obraćali članu SNS-a Milanu Stankoviću.

„Imamo direktora bilioteke u prvom redu, ali nema nijedan član biblioteke tamo“, rekao je jedan od Zaječaraca, govoreći o grupi pristalica SNS-a.

Reporterka je među pristalicama SNS prepoznala je direktore javnih preduzeća, funkiconere, ali i osobe koji nisu iz ovog grada.

Građani sa druge strane zvižde pristalicama SNS, a policija im ne dozvoljava da se približe.

„Srbija, Srbija“ uzvikuju pristalice SNS.

20.47

U Zaječaru građani ispred prostorija SNS

Građani Zaječara i studenti okupili su spontano u 20.00 ispred tržnog centra, odakle su Ulicom Nikole Pašića krenuli do Višeg suda.

Uglješa Đuričković iz opozicione liste „Promena u koju verujemo“, koji takođe učestvuje u šetnji, rekao je za N1 da se u tim prostorijama, kako je čuo, nalazi stotinak plaćenih batinaša.

„Ali to nisu batinaši, to su sve narkodileri, kriminalci, barabe, secikese, ljudi koji ih čuvaju kada treba da kradu izbore, kad treba da kupuju glasove, kad treba sednicu protivno zakonu da održe, oni za to služe“, poručio je on.

20.39

Čačak uz Nikolinu

U Čačku građani su krenuli u protestnu šetnju u znak podrške studentkinji Nikolini.

Žene su te koje su se obratile okupljenima i koje stoje na početku protestne kolone, javlja naš reporter.

“Nikolina, Čačak je uz tebe. Svaka Čačanka je uz tebe“, poručila je građanka Sanja Miletić.

Ona je dodala da žene imaju ogromnu snagu, da neće odustati i da će izneti borbu do kraja.

20.32

Građani Pančeva ispred zatvora

Pančevci stigli do zatvora, policiji poručuju „uhapsite Krička, uhapiste Vučića“

Kolona građana stigla je do nove zgrade zatvora u Pančevu gde se nalaze privedeni studenti.

Sačekao ih je kordon policije.

Okupljeni uzvikuju „uhapsite Vučića“, „uhapsite Krička“.

20.22

Okupljanje u Nišu

Kako bi pružili podršku studentkinji Nikolini Sinđelić, građani Niša okupili su se u 19.30 ispred Osnovnog suda u centru grada.

Oni su krenuli u protestu štenju Bulevarom Nemanjića, do Policijske ispostave Medijana.

Traže smenu komandatara JZO Marka Krička za kojeg je studnetkinja navela da joj je prilikom privođenja pretio silovanjem, ali i svih službenika koji su učestvovali u maltretiranju studanata do sada.

Foto: N1 Protest u Nišu

Analitičar Tadija Mitić kazao je da se „vlast konačno pokazala u pravom svetlu i rešila da podeli Srbiju na dva dela – pristojnu i normalnu Srbiju, i drugu koja je brutalna i siledžijska“.

Nešto posle 19 časova građani su se okupili u centru Niša kako bi pružili podršku studentkinji Nikolini Sinđelić.

20.08

Protestna šetnja u Bečeju

U toku protestna šetnja u Bečeju, a demonstranti uzvikuju “Pumpaj” i prave buku pištaljkama.

Sa terase prostorija Srpske napredne stranke, simpatizeri partije posmatraju skup.