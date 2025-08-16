Od srede se u Srbiji svakodnevno održavaju protesti u kojima dolazi do provale nasilja. Policija se sve brutalnije obračunava sa demonstrantima i očigledno sarađuje sa naprednjačkim batinašima koji neomatano napadaju koga hoće
21.01
Dolaze Zemunci
Iz drugog pravca, stižu i okupljeni sa Avijatičarskog trga u Zemunu. Dve ekipe su se našle na raskrsnici. Među njima su i oni sa fantomkama.
Skrenuli su ka ulici hrane, sa druge strane prostorija SNS. Tu je već kordon policije.
Atmosfera je vrlo napeta, iako je protest tek počeo.
Foto: Vreme/Marija L. JankovićProtest u Beogradu
20.58
Policija čuva salu za slavlje
Primećeni su policajci kod prostorija SNS kod Starog Merkatora. To su one kancelarije u kojima se slavi kada se pobedi na izborima. Narod ih je pozdravio sa “kerovi, kerovi” i “av,av,av”.
Foto: Vreme/Marija L. JankovićProstorije SNS na Novom Beogradu
20.53
Spajaju se Novobeograđani i Zemunci
Nekoliko hiljada građana skupilo se kod Opštine Novi Beograd. Ljudi su izašli u nekom čudnom miksu – neki su sa fantonkomama, a drugi sa psima i decom. Ide se do Starog Merkatora.
20.25
Policajci sa automatskim oružjem zaustavljali vozila iz kolone za Valjevo
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojima policajci sa automatskim oružjem zaustavljaju vozila iz kolone građana koja je krenula za Valjevo.
Snimak je objavio Miran Pogačar koji je upozorio građane da ukoliko su poneli sklone zastave jer upravo ta vozila zaustavljaju.
Vozila iz kolone za Valjevo na ulazu zaustavili policajci sa automatskim oružjem, duge cevi!
Na protest u Valjevu nakon neviđeno brutalnih napada naprednjačkih batinaša slili su se građani iz cele zapadne Srbije. Na ulazu u grad stoje maskirani policajci sa dugim cevima i kontrolišu pojedina vozila.
Ivan Manić iz valjevske koalicije Svanuće rekao je za N1 da su „prethodni dani najdramatičniji u njihovoj istoriji“.
Tako nešto „nikad nije bilo viđeno na našim ulicama, direktnu odgovornost snose gradonačeknik, uprava grada, vlast SNS-a, kao i policijska uprava“, kaže Manić.
Objašnjava da su „u sredu na delu bila koordinisana akcija aktivista SNS-a, naoružanih grupa bandita i policije koja na sve to nije reagovala“.
viber_slika_2025-08-16_19-15-16-248Foto: D.T.
Naprotiv, smatra Manić, naprednjački aktivisti dali su signal kordonu da krene ka građanima. A u četvrtak je bilo jasno da je naredba došla od vrha policijske uprave. On je lično čuo kad je šef lokalne policije obećao nakon tog protesta da će građani Valjeva koji se usude ponovo da izađu na protest biti suočeni sa oružanom silom.
SNS smatra da svi koji su izabrani na bilo koju državnu funkciju imaju obavezu da poštuju partiju na vlasti, a ne Ustav i zakone, istakao je u pisanoj izjavi Srđan Šajn predsednik Romske partije povodom saopštenja Ane Brnabić o Brankici Janković
"Ova vlast kao da ne poznaje svoj narod, da ne zna s kim ima posla. Kao da nikad ni jednu narodnu junačku pesmu nije pročitala pa ne zna da ako ti nešto pritiskaš, pući će. Pogotovo u Srbiji. Jer takav nam je gen", kaže za "Vreme" glumac Sergej Trifunović
Kada su konačno shvatili da niko neće doći da ih zaštiti od naprednjačkih falangi sa isukanim palicama, građani koji protestuju protiv režima okrenuli su se jedinom što im je preostalo: da se sami brane
Studenti u blokadi objavili su spisak lokacija i satnicu protesta večeras, u subotu, 16. avgusta. Protesti će biti održani u Valjevu, Beogradu, Kniću, Požarevcu, Čačku, Vranju, Gornjem Milanovcu, Leskovcu...
Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.