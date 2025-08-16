Od srede se u Srbiji svakodnevno održavaju protesti u kojima dolazi do provale nasilja. Policija se sve brutalnije obračunava sa demonstrantima i očigledno sarađuje sa naprednjačkim batinašima koji neomatano napadaju koga hoće

21.01

Dolaze Zemunci

Iz drugog pravca, stižu i okupljeni sa Avijatičarskog trga u Zemunu. Dve ekipe su se našle na raskrsnici. Među njima su i oni sa fantomkama.

Skrenuli su ka ulici hrane, sa druge strane prostorija SNS. Tu je već kordon policije.

Atmosfera je vrlo napeta, iako je protest tek počeo.

Foto: Vreme/Marija L. Janković Protest u Beogradu

20.58

Policija čuva salu za slavlje

Primećeni su policajci kod prostorija SNS kod Starog Merkatora. To su one kancelarije u kojima se slavi kada se pobedi na izborima. Narod ih je pozdravio sa “kerovi, kerovi” i “av,av,av”.

Foto: Vreme/Marija L. Janković Prostorije SNS na Novom Beogradu

20.53

Spajaju se Novobeograđani i Zemunci

Nekoliko hiljada građana skupilo se kod Opštine Novi Beograd. Ljudi su izašli u nekom čudnom miksu – neki su sa fantonkomama, a drugi sa psima i decom. Ide se do Starog Merkatora.

20.25

Policajci sa automatskim oružjem zaustavljali vozila iz kolone za Valjevo

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojima policajci sa automatskim oružjem zaustavljaju vozila iz kolone građana koja je krenula za Valjevo.

Snimak je objavio Miran Pogačar koji je upozorio građane da ukoliko su poneli sklone zastave jer upravo ta vozila zaustavljaju.

Vozila iz kolone za Valjevo na ulazu zaustavili policajci sa automatskim oružjem, duge cevi! Sklonite zastave, ta vozila zaustavljaju! pic.twitter.com/90hPTbV6v5 — Miran Pogačar (@MiranPogacar) August 16, 2025

20.22

Pogledajte atmosferu sa protesta u Valjevu:

20:17

Na protest u Valjevu nakon neviđeno brutalnih napada naprednjačkih batinaša slili su se građani iz cele zapadne Srbije. Na ulazu u grad stoje maskirani policajci sa dugim cevima i kontrolišu pojedina vozila.

Ivan Manić iz valjevske koalicije Svanuće rekao je za N1 da su „prethodni dani najdramatičniji u njihovoj istoriji“.

Tako nešto „nikad nije bilo viđeno na našim ulicama, direktnu odgovornost snose gradonačeknik, uprava grada, vlast SNS-a, kao i policijska uprava“, kaže Manić.

Objašnjava da su „u sredu na delu bila koordinisana akcija aktivista SNS-a, naoružanih grupa bandita i policije koja na sve to nije reagovala“.

viber_slika_2025-08-16_19-15-16-248 Foto: D.T.

Naprotiv, smatra Manić, naprednjački aktivisti dali su signal kordonu da krene ka građanima. A u četvrtak je bilo jasno da je naredba došla od vrha policijske uprave. On je lično čuo kad je šef lokalne policije obećao nakon tog protesta da će građani Valjeva koji se usude ponovo da izađu na protest biti suočeni sa oružanom silom.