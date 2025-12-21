Protest

21.decembar 2025. M. L. J.

Novi Pazar: Kad se udruže fes, šajkača i kefija

Studenti u blokadi organizuju danas protest u Novom Pazaru, pod sloganom „Ili oni ili mi“, jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla

MUP

20.decembar 2025. M. L. J.

Gde je džemper Dragana Đilasa?

Dragan Đilas je apelovao na MUP Srbije i Tužilaštvo da mu vrate džemper koji su mu uzeli pre tačno godinu dana u noći kada je tvrdio da su Đorđe Aleksić i on prebijeni od ljudi koji sarađuju sa SNS-om