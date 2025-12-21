Uhapšen bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije V. M, zbog sumnje da je sarađivao sa bezbednosnim strukturama Srbije, uključujući i u slučaju navodne otmice Milana Vukašinovića

Kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja saopštio je da je u Lešku uhapšen bivši srpski policajac. Prema Svečljinim navodima, hapšenje je sprovedeno u okviru intenzivne istrage o otmici Vukašinovića, koga su, kako tvrdi, 1. novembra na teritoriji Kosova navodno otele bezbednosne strukture Srbije, prenosi Kossev.

Svečlja je naveo da je uhapšeni ranije bio integrisan u Kosovsku policiju, na osnovu Sporazuma iz 2013. godine, ali je kasnije podneo ostavku.

„Postoje osnovane sumnje da je uhapšeni kontinuirano sarađivao i pružao podršku bezbednosnim strukturama Srbije, uključujući i u otmici Vukašinovića, koji je tada teško ranjen i trenutno se nalazi na lečenju u bolnici u Srbiji“, saopštio je Svečlja.

Učestvovao u pripremama za Banjsku, sumnja Kosovo

Dodao je da se V. M. sumnjiči da je bio u kontaktu sa srpskim obaveštajnim i vojnim strukturama, da je učestvovao u pripremama mladih Srba za obuke u saradnji sa pripadnicima Vojske Srbije, kao i da je bar imao saznanja o pripremama napada u Banjskoj.

Srpski izvori se još nisu oglasili o ovom slučaju.

Kako je ranije pisala prištinska Koha, Vukašinović je ranjen i odveden sa teritorije Kosova, nakon čega je prebačen na lečenje u Srbiju. Njegova porodica više od mesec dana nije imala dozvolu da ga poseti, a majci je tek nedavno odobrena poseta u zatvorskoj bolnici u Beogradu.

Prema navodima njegovog advokata Ivana Ninića, koji je prvi obavestio javnost o ovom slučaju, protiv Vukašinovića se u Srbiji vode dva postupka – jedan u vezi sa krivičnom prijavom za pokušaj njegovog ubistva, a u drugom se vodi kao osumnjičeni pred srpskim organima.