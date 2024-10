Bivšem predsedniku beogradske opštine Palilula i visokom funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandru Jovičiću, kome se sudi zbog sumnje da je primao mito, privremeno je oduzeto više od 300.000 evra, razne nepokretnosti i jedan automobil, potvrđeno je agenciji Beta u Višem sudu u Beogradu.

Taj sud je usvojio zahtev beogradskog Višeg javnog tužilaštva i privremeno oduzeo imovinu Jovičiću i njegovoj bivšoj supruzi.

Upravljanje privremeno oduzetom imovinom povereno je Ministarstvu pravde, Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Na odluku Višeg suda postoji pravo žalbe Apelacionom sudu.

Jovičić je uhapšen u junu 2021. pod sumnjom da je, kao predsednik opštine, primao novac od investitora kako bi uticao na zaposlene u opštini Palilula da se nelegalni objekti „ne diraju tokom izgradnje“, niti da se protiv odgovornih podnose krivične prijave.

Optužnicom se tereti da je to radio kako bi omogućio nezakonitu legalizaciju objekata, od juna 2016. do novembra 2018. a što je on na prvom ročištu negirao.

Ušteđen i nasleđen novac?

Kod Aleksandra Jovičića je tokom hapšenja i prilikom pretresa stana i kancelarije zaplenjeno oko 350.000 evra, a tada su uhapšena i šestorica građevinskih inspektora.

Jovičić je tada objasnio poreklo tek manje količine novca, rekavši da je 30 hiljada evra nasledio od oca, a deo su on i supruga 40 hiljada dobili na venčanju, dok su deo i štedeli.

Krajem te godine lišeno je slobode još 13 osumnjičenih – Jovičićev pomoćnik Vojislav Ćirić (SNS), šestoro građevinskih inspektora i sedmoro investitora.

Optužnica je konačno podignuta u maju prošle godine, a Viši sud ju je potvrdio četiri meseca kasnije i u njoj se Jovičić tereti za dva krivična dela trgovina uticajem u saizvršilaštvu.

U međuvremenu su krivična dela priznali i zaključili sporazume sa tužilaštvom sedmorica građevinskih inspektora i dvojica investitora, ali pripremna ročišta su više puta odlagana.

Nakon hapšenja Jovičića, vlast je poručivala da niko nije zaštićen partijskom knjižicom.

Međutim, on je ubrzo posle hapšenja pušten da se brani sa slobode, a postupak se otezao.

Ulaznica za veliki svet

Aleksandar jovičić rođen je u Srebrenici 1987. godine, a od 1992. živi u Beogradu. Oženjen je Mirjanom Knežević Jovičić, vlasnicom firme za uređenje enterijera i proizvodnju nameštaja „Diva furniture“. Tabloidi, a i brojni izvori iz policije potvrđuju da je u mladosti bio „u šemi“ sa Dijanom Hrkalović.

Jovičić se u SNS učlanio najoš 2008. godine. To je bila ulaznica za veliki svet na koji je trebalo i moralo da se čeka, ali se, bar privremeno, isplatilo. Od plakatdžije i lokalnog sakupljača potpisa, za nekoliko godina je dogurao do visoke funkcije u skupštini grada, potom i do mesta predsednika opštine.

Jovičić je od 2016. godine predsednik opštine Palilula, jedne od najvećih u Srbiji i najzanimljivijih u Beogradu.

Stanuje u Borči i za svog vakta se trudio da za svoje naselje uradi ponešto – to se videlo od prvog dana stupanja na dužnost, kada je svojim komšijama iz Borče dodeljivao poslove uređenja naselja, staničnih mesta i slično.