Suđenje je počelo iznošenjem odbrane i tom prilikom je Jovičić, nekadašnji vrlo istaknuti član SNS, izjavio je da je jezički razumeo optužnicu, ali da je nedovoljno definisana pa da mu nije najjasnije „od čega se brani“. Rekao je da nije posredovao niti uticao na druge ljude niti tražio novac.

U optužnici se navodi da je uticao na zaposlene u opštini Palilula, a oni potom na građevinske inspektore da se omogući legalizacija nelegalno izgrađenih objekata u toj opštini.

Jovičić je rekao da ne poznaje niti jednog od građevinskih investitora koji su optuženi i da ih je prvi put video kada je počeo proces.

Kazao je da je ponosan na to što je bio predsednik opštine Palilula i na sve stvari koje su uradili u toj opštini i da se sa svojim zaposlenima trudio „da slede politiku predsednika Aleksandra Vučića“.

Osvrnuo se na trenutak hapšenja u junu 2021. i ocenio da je to hapšenje bila svojevrsna satanizacija i diskreditacija njega u medijima kao mladog čoveka, s obzirom na to, kako je rekao, da se svašta pisalo i da je „objavljeno mnogo laži“.

On je naveo da je opština Palilula, u vreme njegovog mandata, bila jedna od onih opština u kojima je podneto najviše krivičnih prijava za nelegalnu gradnju i da je srušeno najviše nelegalno izgrađenih objekata.

„Pa valjda se nećemo baviti rušenjem, valjda treba da gradimo, za našu decu“, rekao je.

Upitao je kako je moguće da se ovaj postupak protiv njega i njegovih saradnika pokreće četiri ili pet godina nakon što su krivična dela izvršena.

U optužnici se navodi period izvršenja krivičnih dela od juna 2016. do novembra 2018. Rekao je da mu je neverovatno da se neko setio nakon pet godina da identifikuje sporna lica i pokrene postupak.

Optužnica navodi da je Jovičić preko Dražen Vujić, zaposlen u opštini, uticao kako bi on dalje uticao na građevinske inspektore da legalizuju nelegalne objekte.

Vujić je rekao da je svoj iskaz policiji dao pod pritiskom i da ne stoji iza svih rečenica koje je rekao policajcima. Naveo je da su mu policajci navodno tada rekli da ukoliko bude kazao određene stvari da u tom slučaju neće biti u pritvoru, prenosi N1. Dodao je da je dobijao naloge od Jovičića da, kako je rekao – identifikuju određene probleme u opštini Palilula.

Briga o bivšima

Kod Aleksandra Jovičića je tokom hapšenja i prilikom pretresa stana i kancelarije zaplenjeno oko 350.000 evra, a tada su uhapšena i šestorica građevinskih inspektora.

Jovičić je tada objasnio poreklo tek manje količine novca, rekavši da je 30 hiljada evra nasledio od oca, a deo su on i supruga 40 hiljada dobili na venčanju, dok su deo i štedeli.

Krajem te godine lišeno je slobode još 13 osumnjičenih – Jovičićev pomoćnik Vojislav Ćirić (SNS), šestoro građevinskih inspektora i sedmoro investitora.

Optužnica je konačno podignuta u maju prošle godine, a Viši sud ju je potvrdio četiri meseca kasnije i u njoj se Jovičić tereti za dva krivična dela trgovina uticajem u saizvršilaštvu.

U međuvremenu su krivična dela priznali i zaključili sporazume sa tužilaštvom sedmorica građevinskih inspektora i dvojica investitora, ali pripremna ročišta su više puta odlagana.

Nakon hapšenja Jovičića, vlast je poručivala da niko nije zaštićen partijskom knjižicom.

Međutim, on je ubrzo posle hapšenja pušten da se brani sa slobode, a postupak se otezao.

Ulaznica za veliki svet

Aleksandar jovičić rođen je u Srebrenici 1987. godine, a od 1992. živi u Beogradu. Oženjen je Mirjanom Knežević Jovičić, vlasnicom firme za uređenje enterijera i proizvodnju nameštaja „Diva furniture“. Tabloidi, a i brojni izvori iz policije potvrđuju da je u mladosti bio „u šemi“ sa Dijanom Hrkalović.

Jovičić se u SNS učlanio najoš 2008. godine. To je bila ulaznica za veliki svet na koji je trebalo i moralo da se čeka, ali se, bar privremeno, isplatilo. Od plakatdžije i lokalnog sakupljača potpisa, za nekoliko godina je dogurao do visoke funkcije u skupštini grada, potom i do mesta predsednika opštine.

Jovičić je od 2016. godine predsednik opštine Palilula, jedne od najvećih u Srbiji i najzanimljivijih u Beogradu.

Nastanjen je u Borči i za svog vakta se trudio da za svoje naselje uradi ponešto – to se videlo od prvog dana stupanja na dužnost, kada je svojim komšijama iz Borče dodeljivao poslove uređenja naselja, staničnih mesta i slično.