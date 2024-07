Organizacija „Beograd u pokretu“ oštro kritikuje gradsku upravu i nadležne institucije zbog dugogodišnjeg zanemarivanja obećanja o uvođenju Hitne pomoći i policije za životinje.

Iz organizacije poručuju da su još od 2011. godine građani su ostavljeni bez adekvatne zaštite i podrške za napuštene i povređene životinje. Tada je, naime, pokrenuta inicijativa za uvođenje specijalne policije koja bi sprečavala nasilje nad životinjama.

U svom saopštenju navode da se nedostatak ovih službi često manifestuje tragičnim posledicama, a kako bi se to promenilo, neophodno je da reaguje Grad Beograd.

Organizacija zahteva od gradskih vlasti, Ministarstva unutrašnjih poslova i veterinarskih institucija da odmah formiraju specijalizovane timove za zaštitu životinja.

Neuspeli pokušaji i rebalans budžeta

Pokušaja da se nešto promeni je bilo. Kako navodi izvršni direktor Beograda u pokretu Nikola Radin, Hitna pomoć za životinje postoji u Malom Mokrom Lugu, ali njen kapacitet nije dovoljan.

„Ova hitna pomoć ne može da obuhvati teritoriju celog Beograda, a ima i ograničeno radno vreme. Radnim danima je to od 8 do 20 časova, a vikendom do 16 časova, što nije dovoljno. Ovakva služba, pogotovu na ekstremnim temperaturama kakve su sad, mora da radi tokom celog dana”, kaže Radin.

Što se tiče policije, njen primarni zadatak bio bi sprečavanje nasilja nad životinjama, ali i sankcionisanje počinioca kada do nasilja dođe.

„Komunalna i regularna policija ne mogu ni da procene kako da reaguju u ovakvim situacijama, niti imaju prava da nasilnim vlasnicima oduzmu povređenu životinju”, objašnjava Radin.

Na pitanje Vremena koliko je relevantno uvođenje Hitne pomoći za životinje u uslovima kada je Hitna pomoć namenjena građanima izložena stalnim kritikama zbog velikih propusta, Radin je odgovorio:

„Neophodno je da Grad reaguje. Budžet mora da isprati ovu ideju. Zato tražimo da Beograd u septembarskom rebalansu budžeta poveća sredstva Hitne pomoći i policije. Treba uzeti u obzir i trošak specijalne obuke radnika ovih službi u inostranstvu, jer kod nas nema centara za ovakvu edukaciju”, zaključuje Radin.