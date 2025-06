Čak 78 predlagača i 16 kandidata i kandidatkinja je do sada istupilo iz procesa izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), što ostavlja ogroman prostor za preispitivanje političkog, društvenog i medijskog okruženja u kome bi to formalno nezavisno telo trebalo da bude izabrano.

Novinarka Antonela Riha, jedna od kandidatkinja koja je istupila iz procesa izbora, kaže za „Vreme“ da je razlog takvoj odluci u tome što kandidati i kandidatkinje ne pristaju na nezakonitost izbora članova Saveta REM.

„U dosadašnjem toku rada skupštinski Odbor za kulturu i informisanje pokazao je da se ne pridržava zakona i zbog toga od samog starta nismo želeli da učestvujemo u nečemu što krši zakon“, kaže Riha.

Navodi da Skupština Srbije zapravo nije ispunila zahtev studenata koji su blokirali Radio-televiziju Srbije time što je raspisala novi konkurs za izbor članova REM-a.

„Oni su to zapravo učinili pod pritiskom Evropske unije budući da je izbor članova Saveta REM-a jedan od uslova iz Klastera 3. Međutim, pokazalo sa da je način na koji oni funkcionišu isključivo bahato kršenje zakona, a na taj način ne može da se dobije nezavisna institucija, što bi REM trebalo da bude“, upozorava Riha.

„Neka se igraju sami“

Ističe da je vlast izborom Saveta REM-a imala šansu da pokaže da poštuje demokratske procese i procedure, ali da se to nije dogodilo.

„Biće zanimljivo videti kako će vlast takve postupke objasniti EU, ali i građanima i studentima. U svakom slučaju, ako se sada izabere Savet REM-a on će biti nelegitiman i apsolutno neće zaštiti ljudska prava kao što su sloboda izražavanja i neće sprečiti govor mržnje. I do sada smo videli da REM nije reagovao ne samo na propuste, već i na ozbiljna kršenja Kodeksa novinara i zakona, što pre svega rade prorežimski mediji, i to će se samo nastaviti“, ocenjuje Riha.

Dodaje da „autoritarna vlast Aleksandra Vučića ima potrebu da sve drži pod kontrolom“ i da su mediji jedna od ključnih poluga vlasti.

„Jasno je da oni to ni po koju cenu ne žele da ispuste iz svojih ruku. Ako je do sada izašlo 78 predlagača i nas 16 kandidata, a možda će ih biti još, bez tolikog broja učesnika u procesu ne možete imati legitiman Savet REM-a. Vlast je pokazala da nije u stanju da sačini instituciju po meri normalnosti i demokratskih načela, pa neka se sada igraju sami“, zaključuje Riha.

Politički kompromitovan proces

U saopštenju koje su objavili ovlašćeni predlagačai, kandidati i kandidatkinje koje su istupile iz procesa izbora članova Saveta REM-a istaknuto je da je na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 6. juna 2025, odlučeno da se „zanemari Zakon o elektronskim medijima i prihvate svi nelegalni predlagači i kandidati“.

Navedeno je da ni na kasnijim sednicama održanim 9. i 11. juna nisu razmatrani prigovori čime su Narodna skupština i nadležni odbor „svesno sproveli niz postupaka koji su u suprotnosti sa zakonom, pravnim standardima i principima javnog interesa“.

„Nećemo biti saučesnici u simulaciji reformi i fingiranju ispunjavanja evropskih obaveza dok se sistematski urušava REM kao nezavisno telo. REM nije politička alatka – on postoji zarad zaštite građanskih prava, slobode izražavanja, borbe protiv govora mržnje i obezbeđivanja stvarnog medijskog pluralizma. Uverenja smo da se u Evropsku uniju ne ulazi mimo zakona, već kroz njihovu doslednu primenu. Zbog svega navedenog, smatramo da je ovaj proces pravno i politički kompromitovan i ovim putem potvrđujemo da u njemu više nećemo učestvovati“, istaknuto je u saopštenju.

Istupanje Gorice Popović i Mladena Matičevića

U četvrtak, 12. juna iz procesa je istupilo šest filmskih udruženja i Udruženje dramskih umetnika Srbije i njihovih četiri kandidata. Među njima su filmski umetnici Gorica Popović i Mladen Matičević.

„Čvrsto stojimo iza odluke naših istaknutih članova, filmskih umetnika Gorice Popović i Mladena Matičevića, da se povuku iz procesa izbora za Savet REM-a, kao jasnog stava protiv izbornih nepravilnosti i netransparentnosti u postupku izbora članova ovog tela“, navedeno je u saopštenju šest udruženja.

Asocijacija filmskih reditelja Srbije, Dokumentaristi Srbije, Srpska asocijacija snimatelja, Udruženje filmskih glumaca Srbije, Udruženje filmskih umetnika Srbije i Udruženje scenarista Srbije su naveli da potez Gorice Popović i Matičevića smatraju „izrazom profesionalnog integriteta i odgovornosti prema javnom interesu“.

Istupanje Ivana Lalića i „antisrbina“ Željka Hubača

Udruženje dramskih umetnika Srbije saopštilo je da istupa iz dalje procedure podržavajući odluku svojih članova Željka Hubača i Ivana Lalića da zbog netransparentnosti i brojnih nepravilnosti u postupku izbora povuku svoje kandidature.

Prethodno je skupštinski Odbor za kulturu i informisanje zaključio je da Hubačeva dokumentacija nije validna te da on ne ispunjava tražene uslove za kandidaturu u Savet REM-a, dok je Nebojša Bakarec, jedan od članova ovog Odbora, rekao da je Hubač „antisrbin“.