Studenti u blokadi oglasili su se povodom hapšenja Vladimira Stefanovića, anesteziologa iz bolnice „Đorde Jovanović“ u Zrenjaninu, koji je lišen slobode nakon Vidovdanskog protesta.

„Vlada je pružao pomoć povređenom momku i u tom trenutku je napadnut od strane pripadnika policije. Doktor je pokazao lekarsku licencu, nije se opirao, niti postupao nasilno. Uprkos svemu tome policajci su ga prvo pretukli pendrekom i tom prilikom mu naneli lake telesne povrede trupa i ekstremiteta, a nakon toga ga lišili slobode“, napisali su u objavi na Instagramu.

Dodali su da je Vlada optužen za navodni napad na službeno lice i dana 30.6. određen mu je pritvor do 30 dana, zbog sumnje da će „opet počiniti delo“.

„U sredu, 2. jula, Vladin advokat je podneo žalbu na odluku o pritvoru i zakonski rok za odluku suda je bio danas, 4. jula do 8h ujutru. Sud do ovog trenutka nije doneo odluku, niti obavestio predmetnog branioca o odluci na žalbu. To znači samo jedno – Vlada je trenutno pritvoren protivzakonito“, istakli su.

U svojoj objavi studenti su naveli da zahtevaju da sud donese odluku i poništi meru pritvora u najkraćem roku.

„Uz to, postavljamo pitanje komandantima policije: Ko je i zašto dozvolio ovakvo postupanje prema zdravstvenom radniku u toku ukazivanja prve pomoci“, upitali su i dodali:

„Zahvaljujemo se Vladi što nas je svojim primerom naučio šta je to lekarska etika i kako se život i zdravlje pacijenta stavljaju na prvo mesto, čak i kada su zbog toga ugroženi sloboda i zdravije lekara“.

Podrška Stefanoviću nije stigla samo od studenata.

Naime, Zbor zdravstvenih radnika Srbije pozvao je građane, kolege i koleginice, da danas, 6. jula, u 19 sati dođu ispred Centralnog zatvora u Bačvanskoj ulici u Beogradu kako bi zatražili hitno puštanje na slobodu doktora Vladimira Stefanovića.

Brojna hapšenja u poslednjih nedelju dana

Prema dostupnim izveštajima, tokom Vidovdanskog protesta u Beogradu, u noći između 28. i 29. juna uhapšeno je 77 demonstranata, od kojih je 38 zadržano u pritvoru, a protiv njih su podnete krivične i prekršajne prijave

U danima nakon toga, policija je nastavila s hapšenjima tokom deblokada u Beogradu i drugim gradovima, pri čemu je broj privedenih rastao — prema nekim izvorima, ukupno je uhapšeno oko 79 ljudi .

Dakle, za samo taj vikend registrovano je između 77 i 79 hapšenja, uz značajan broj zadržavanja i procesuiranja učesnika protesta.