Uskoro će biti punih 20 godina od kada je Vladimira Mitrića, dopisnika „Večernjih novosti“ iz Loznice i Šapca, ispred kuće palicom napao policajac iz Policijske stanice Novi Beograd, i naneo mu teške telesne povrede. Ovaj napad je bio vrlo sličan onom u kojem je ubijen Milan Pantić, Mitrićev kolega iz Jagodine. Mitrić je samo čudom ostao živ, navodi se u saopštenju Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Kako se dodaje, od tada pa do danas, skoro 20 godina, Mitrić ima policijsku zaštitu, što je verovatno nezabeleženo u Evropi.

„Nasilnik je osuđen na samo šest meseci zatvora. U ovom slučaju postoje četiri pravosnažne presude protiv bivšeg policajca, ali već deceniju i po – on uspešno izbegava da izmiri obaveze prema novinaru“, navodi se u saopštenju ANEM-a koje potpisuje Veran Matić, predsednik UO ANEM-a i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara.

Sudske takse i izvršenje

Za to vreme, Mitrić mora redovno da plaća sudske takse kako izvršenja ne bi zastarela, kao i predujmove za postupke, koji su do sada redom bili neuspešni. Po ličnom svedočenju, na troškove suđenja, postizanja pravde, Mitrić je do sada potrošio najmanje dva miliona dinara, tako da ga je pravda kojom je nasilnik osuđen koštala kao dvogodišnja bruto plata, navodi se u saopštenju.

Pokušano je i izvršenje 9. jula, dodaje se, ali izvršitelj nije u stanu nasilnika našao ništa više od jednog televizora.

„Očigledno je da je sve unapred dogovoreno, predstava za mene i da je reč o ozbiljnom izigravanju prava koje traje godinama“, tvrdi Mitrić koji je bio prisutan ispred kuće prilikom neuspelog izvršenja, navodi se u saopštenju.

„Nije ni čudo što, ni posle skoro 20 godina od napada, ne mogu da živim bez policijskog obezbeđenja.“

Nove pretnje

U međuvremenu, Vladimir Mitrić je dobio nove pretnje ponovo od bivšeg policijaca, što je prijavio Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je taj slučaj je rešen i nasilnik je pravosnažno osuđen za ugrožavanje sigurnosti i uvredu, ali se novinar i dalje oseća nesigurno zbog pretnji koje se nastavljaju, ali i zbog opstrukcije u realizaciji pravde.

„Ovo je ponižavanje i izigravanje pravde, koje ne bi bilo moguće bez podrške onih koji to ne bi smeli da rade. Sve su to repovi iz vremena kada sam bio dva puta premlaćen, a tri puta mi je demolirana imovina. Srećom, pravosuđe je sada bilo na visini zadatka, ali izvršenja nisu u njihovim rukama, već u rukama javnih izvršitelja, među kojima ima i onih bliskih dužnikovim komšijama“, svedoči Mitrić.

On dodaje i da su neki koji su pomagali dužniku da izbegne obaveze prema njemu, kao i da u Loznici bude blago osuđen na svega šest meseci zatvora (što je verovatno dovoljan period da se vrati na posao), u međuvremenu smenjeni ili pohapšeni zbog različitih krivičnih dela. Ipak, kako kaže, i dalje ima onih čije pozicije nisu za potcenjivanje, što je i razlog zbog kojeg i dalje prolazi kroz ovakve situacije, navodi se u saopštenju.

ANEM podseća da kroz sličnu situaciju prolazi i novinar portala Žig info Milan Jovanović, kojem je zapaljena kuća, zbog čega su pravosnažno osuđeni bivši predsednik opštine Grocka, koji je upućen na izdržavanje četvorogodišnje zatvorske kazne, pripadnik MUP-a i još dve osobe, ali u postupku za nadoknadu štete nema nikakvih pomaka.

Omogućiti sprovođenje pravde

ANEM poziva pravosudne organe, Ministarstvo pravde i druge nadležne institucije, da omoguće sprovođenje pravde, kako bi žrtve imale efikasnu nadokandu troškova suđenja, adekvatnu i brzo realizovanu naknadu štete, da se spreči sekundarna viktimizacija u procesu ostvarivanja pravde.

„Naročito se poziva Komora javnih izvršitelja da izvrši nadzor rada javnog izvršitelja nadležnog u predmetu novinara Vladimira Mitrića i da se u skladu sa Pravilnikom o nadzoru nad radom javnih izvršitelja, utvrdi da li je bilo narušavanja Etičkog kodeksa javnih izvršitelja i Pravilnika o standardima profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja. Stalna radne grupa za bezbednost novinara će pažljivo pratiti razvoj ovog slučaja“, navodi se u saopštenju ANEM-a koje potpisuje Veran Matić.

Izvor: ANEM