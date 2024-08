Crnogorski ribari tvrde da se iz poznatog albanskog letovališta Velipolje dva puta dnevno ispuštaju fekalije u reku Bojanu. Ranije su se, kažu, krili, a sada to rade otvoreno

Fekalne vode iz albanskog turističkog mesta Velipolje, udaljenog nešto više od dva kilometra od reke Bojane, ispuštaju se u reku u velikim količinama i okolinom šire nesnosan smrad, prenose Vijesti.

Fekalije se ispuštaju jednom, a tokom leta i dva puta dnevno, što, kako navodi podgorički portal, obesmišljava bilo kakvu vrstu riboloava ili boravka u crnogorskom delu Bojane.

„Incidenti se dešavaju oko 500 metara od račve uzvodno, na prvoj krivini. Ranije su kanalizaciju ispuštali samo noću da se ne vidi, sada se to radi otvoreno i danju. Od nesnosnog smrada ne možemo da ribarimo, pa odustajemo. To pogubno utiče i na biljni i na životinjski svijet reke“, rekao je jedan od bojanskih ribara.

Ulcinjski ekolog Dželal Hodžić rekao je da su ispuštanja kanalizacije kod Velipoje, smeće, krivolov, uginule životinje koje plutaju rekom samo neka od pitanja koja traže hitnu urgenciju nadležnih institucija Crne Gore i Albanije.

„Znam gde se izliva kanalizacija iz Velipoje u Bojanu, bio sam par puta i jednom video mrtve jegulje po površini, ali za to odgovornost snosi Skadar, a ne taj turistički centar. Pre sezone boravio sam u Skadru i hteo da sa predsednikom tog grada razgovaram o svim tim problemima, ali nesam uspeo doći do njega“, rekao je on.

Dodao je da uz Bojanu, na potezu od Skadra do mora, ima 11 naseljenih mesta.

Vijesti navode da ovo nije prvi ekološki incident na Bojani, pošto su pre pet godina primećene plastične kese sa sa stotinama mrtvih kokošaka kako plutaju rekom.

Iz Albanije tada nije bilo reagovanja na to, osim saopštenja u kome se navodi da je „moguće da su doplovile iz te zemlje, ali da ne mora da znači“.

