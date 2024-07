Međugradski autobusi koji u Beograd dolaze sa juga neće moći da koriste most Gazelu, ali ni saobraćajnu petlju Bubanj potok, pa će te izmene najviše pogoditi one putnike koji u Beograd dolaze iz tog pravca. Polovinom septembra bi trebalo da počne prebacivanje međugradskih polazaka sa Beogradske autobuske stanice (BAS) na novu, nedovršenu autobusku stanicu na Novom Beogradu

Prebacivanje međugradskih polazaka sa postojeće Beogradske autobuske stanice (BAS) na novu, nedovršenu autobusku stanicu na Novom Beogradu trebalo bi da počne polovinom septembra, a autobusi iz centralne, istočne, jugoistočne i južne Srbije ubuduće će u Beograd ulaziti isključivo preko Obilaznice oko Beograda.

To znači da međugradski autobusi koji u Beograd dolaze sa juga neće moći da koriste most Gazelu, ali ni saobraćajnu petlju Bubanj potok, pa će te izmene najviše pogoditi one putnike koji u Beograd dolaze iz tog pravca.

Ministarstvo finansija poslalo je dopise beogradskim sekretarijatima za javni prevoz i saobraćaj da nađu rešenje i trajno ukinu stajališta za međugradske autobuse na ulazu u Beograd iz pravca juga kako bi ti autobusi od 15. septembra počeli da saobraćaju do i od novog BAS-a samo preko obilaznice, prenosi Nova ekonomija.

„Usaglašavanje režima saobraćaja“

Cilj je da im se onemogući da ubuduće koriste stajališta gradskog prevoza na kojima su godinama se zaustavljali, a od čega su najviše koristi imali upravo putnici.

U Sekretarijatu za javni prevoz su potvrdili da je Ministarstvo finasnasija „iniciralo usaglašavanje režima saobraćaja linija međumesnog prevoza nakon preseljenja glavne autobuske stanice na novu lokaciju u Blok 42 na Novom Beogradu“.

„Predlog odluke je takav da autobusima na linijama međumesnog prevoza neće biti dozvoljeno korišćenje mosta Gazela, kao i ulazak u grad iz pravca saobraćajne petlje Bubanj potok, odnosno vozila će biti usmeravana na korišćenje Obilaznice oko Beograda“, potvrdili su u Sekretarijatu za javni prevoz.

To znači da putnici iz pravca juga više neće moći da prelaze na linije gradskog saobraćaja na gradskim stajalištima duž beogradskog dela autoputa koji je odnedavno kategorisan kao motoput, i odlaze u delove Beograda u koje su se uputili.

Presedanje kod Tranšpeda

Kako ne bi u potpunosti ostali bez ove mogućnosti, plan nadležnih je da ubuduće svi ti putnici presedaju na gradske linije kod Tranšpeda.

„Autobusko stajalište Tranšped u postojećem režimu saobraćaja korisite linije gradskog i prigradskog prevoza br. 70, 354, 460, 461, 462 i 463 i novim aktom biće omogućeno i korišćenje od strane vozila međumesnog prevoza. Izvođenje bilo kakvih građevinskih radova nije preduslov ostvarivanju navedenog režima saobraćaja“, napominju iz gradskog sekretarijata.

Pitanje je koliko će to u praksi značiti putnicima koji žele da stignu do centra Beograda, jer od navedenih linija blizu centra prolazi samo linija 70 koja vozi između Robne kuće IKEA i Bežanijske kose, dok su ostale linije perifernije i od male su koristi onima koji u Beogradu ne žive.

Osim toga problematičan je i njihov interval polazaka. Po svemu sudeći, većina putnika koji ne budu imali izbora, presedaće na liniju 70, ali problem je što ni ona nema česte polaske u toku dana i što je reč o solo, a ne zglobnom vozilu.

Otvara se pitanje i da li će ubuduće putnicima iz unutrašnjosti u povratku jedina opcija biti da idu na novi BAS, jer u suprotnom smeru kod Tranšpeda ne postoji stajalište.

