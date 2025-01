Aparatura za izbacivanje vatrometa i kanisteri sa gorivom za kampovanje pronađeni su u zadnjem deo vozila Tesla Sajbertrak (Cybertruck) koji je 1. januara eksplodirao ispred hotela u Las Vegasu koji je u vlasništvu novoizabranog predsednika Donalda Trampa.

U eksploziji je u vozilu stradao čovek osumnjičen za pokušaj terorističkog napada, što je pokrenuvši intenzivnu istragu o mogućem terorizmu.

Zvaničnici gradske policije Las Vegasa i vatrogasne službe saopštili su da je jedna osoba umrla u kamionetu futurističkog izgleda, a da je sedam ljudi u blizini zadobilo lakše povrede.

Do srede kasno popodne vlasti su još radile na izvlačenju tela iz vozila i otpočinjanju obrade dokaza u njemu. Predsednik SAD Džozef Bajden je obavešten o eksploziji, piše AP.

„Naš cilj broj jedan je da osiguramo da imamo ispravnu identifikaciju subjekta koji je umešan u ovaj incident. Naš drugi cilj je da utvrdimo da li bio je to akt terorizma ili ne“, rekao je Džeremi Švarc, vršilac dužnosti specijalnog agenta zaduženog za kancelariju FBI u Las Vegasu.

Šerif policijske uprave Kevin Mekmehil rekao je da vlasti znaju ko je iznajmio kamion sa aplikacijom Turo u Koloradu, ali ne objavljuju ime dok istražitelji ne utvrde da li se radi o istoj osobi koja je umrla.

Kompanija Ilona Maska istražuje eksploziju

Trampov hotel sa 64 sprata nalazi se odmah pored čuvenog Las Vegas stripa.

Američki mediji su preneli, pozivajući se na snimke objavljene na društvenim mrežama, automobil koji proizvodi kompanija Trampovog saradnika Ilona Maska, snimljen je u plamenu ispred prednjih vrata hotela.

Na snimku se vidi veliki plamen koji izlazi kroz prozore automobila, pre nego što se oko 9.00 sati po lokalnom vremenu čulo nekoliko eksplozija, nakon čega je veliki oblak dima prekrio deo Trampovog hotela.

Izvršni direktor Tesle Ilon Mask izjavio je da rukovodstvo te kompanije istražuje ovu eksploziju.

„Ceo menadžerski tim Tesle sada istražuje ovaj slučaj. Objavićemo više informacija čim nešto saznamo. Nikada ovako nešto nismo videli“, napisao je Mask na društvenoj mreži Iks.

