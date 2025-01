Deset ljudi je poginulo, a 30 povređeno kada je vozilo naletelo na masu ljudi u Nju Orleansu, u ulici Kanal i Burbon, saopštila je policija.

„U incidentu je učestvovalo vozilo koje je uletelo u masu ljudi u Ulici Kanal i Burbon. Ima 30 povređenih pacijenata koje je prevezla Hitna pomoć i 10 poginulih. Organi za javnu bezbednost reaguju na licu mesta“, navodi se u prvom saopštenju.

🔴🇺🇸 USA : Au moins dix personnes sont mortes ce mercredi et 30 autres ont été blessées après qu’un véhicule ait foncé sur la foule à La Nouvelle-Orléans (Louisiane). Les faits se sont déroulés sur Canal Street et Bourbon Street, selon le compte off de la ville sur X. pic.twitter.com/c3otyxfGGR

