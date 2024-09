Devet ljudi je poginulo, a skoro 2.800 ranjeno u nizu istovremenih detonacija pejdžera širom Libana, rekao je ministar zdravlja Firas Abijad, prenosi „Times of Israel“.

On je napomenuo da se 200 povređenih osoba nalazi u kritičnom stanju, prenosi Rojters.

Među povređenima se nalaze borci i medicinari Hezbolaha, a iranski mediji su preneli da je lakše povređen i ambasador Irana u Libanu Modžtaba Amani.

Neimenovani zvaničnik Hezbolaha, rekao je da je detonacija pejdžera „najveći proboj bezbednosti“ koji se desio militantnoj grupi u skoro godinu dana rata sa Izraelom.

Talas eksplozija trajao je oko sat vremena nakon početne detonacije, koja se dogodila oko 13.45.

Novinar Rojtersa video je vozila hitne pomoći u južnim predgrađima Bejruta, dok je u okolini vladala panika. Meštani su rekli da se poslednja eksplozija dogodila 30 minuta nakon prve, dok su neki od njih pokušavali da saznaju da li se članovi njihovih porodica nalaze među povređenima.

Snimci eksplozije pejdžera objavljeni su na društvenim mrežama.

Absolute scenes of chaos in Southern Beirut as hundreds of pagers belonging to members of Hezbollah explode.

This is just one location.

Hospital videos show Hezbollah members with various injuries from fingers blown off, hands blown off, and significant eye injuries. pic.twitter.com/U6pKB2Xne4

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) September 17, 2024