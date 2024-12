„Počinjemo sa kriminalcima, moramo to učiniti. A onda nastavljamo s drugima.“

Već u prvom televizijskom intervjuu nakon pobede na izborima, budući američki predsednik Donald Tramp je stavio do znanja da predizborno obećanje o deportaciji miliona ilegalnih imigranata nije prazna priča, piše Dojče vele (DW).

To se mora učiniti, čak i ako bude veoma teško, rekao je Tramp. Od prvog dana predsedničkog mandata želi da pokrene najveću operaciju deportacije u istoriji SAD.

„Biće masovne deportacije“

Čovek koji bi trebalo da sprovede ovo je Tom Homan. Tramp je bivšeg čelnika američke agencije za zaštitu granica ICE imenovao zvaničnikom za zaštitu granica, u SAD poznatim kao „car granice“.

Takođe je jasno rekao tokom posete granici u Teksasu krajem novembra: „Biće masovne deportacije.“

Homan je naglasio da planiranje ne počinje tek nakon Trampove inauguracije 20. januara. Planovi su, kako je rekao, već započeli.

Cilj je, rekao je, obezbediti SAD na najvišem nivou koji je zemlja ikada videla. „Dovršićemo Trampov posao“, rekao je Homan.

Kritičari planove nazivaju „sramotnim“

Alberto Benitez, profesor prava i advokat za pitanja imigracije, kaže da su Trampovi planovi „sramotni, neamerički i nezakoniti“.

Ovaj profesor vodi „imigracionu kliniku“ na Univerzitetu Džordž Vašington, koja savetuje useljenike. Od Trampove izborne pobede sve više ljudi tamo traži podršku.

Procenjuje se da u Sjedinjenim Državama živi 11 do 12 miliona imigranata bez dokumenata.

Nejasno je kako izgleda Trampov plan deportacije, koga bi trebalo deportovati nakon što budu deportovani ilegalni imigranti koji su postali kriminalci.

Benitez kaže da su Tramp i njegov tim igrali na kartu strahova ljudi. „Deo tog straha je da ne znamo šta će učiniti“, rekao je Benitez.

Ali on zna šta ne mogu učiniti – deportovati dvanaest miliona ljudi. Za to, kaže on, jednostavno nemaju kapacitete, kadar, smeštajne kapacitete i novac.

„Više od 88 milijardi dolara troškova godišnje“

Američki savet za imigracije, organizacija specijalizovana za zakon o imigracijama, procenjuje da bi deportacija miliona ljudi godišnje koštala više od 88 milijardi dolara.

Osim toga, veruje se da imigranti bez dokumenata čine pet odsto radnika u SAD. Procenjuje se da su platili oko sto milijardi dolara poreza u 2022. godini.

To su ljudi koji rade u fabrikama mesa, u poljoprivredi, kuvari, konobari, dadilje, taksisti, dostavljači paketa. „Bez njih će ekonomija Sjedinjenih Država stati“, kaže Benitez.

„Neće nas zaustaviti“

Političari iz Demokratske stranke pozivaju predsednika Džoa Bajdena da podigne prepreke za Trampove planove deportacije pre kraja svog mandata.

Suprotstavljanje Trampovim planovima najavili su Kalifornija i druge države predvođene demokratama, kao i veliki i mali gradovi poput Los Anđelesa i Frederika u Merilendu.

Imenovani za šefa granične policije Homan o tome je na Foks njuzu rekao: „Mi ćemo sprovoditi zakon. Tačka. I oni nas neće zaustaviti.“

Tramp teži drugoj dimenziji

Deportacije su uobičajena pojava u SAD. Baraka Obamu su kritičari prozvali „glavni deporter“. Tokom njegovih osam godina na mestu predsednika deportovano je oko tri miliona ilegalnih imigranata.

Ali Tramp cilja na druge dimenzije. A zabrinutost mnogih je da bi mogao da zaobiđe zakon.

„Spremni smo“, kaže profesor prava i advokat Benitez. „Bićemo uspešni jer smo na pravoj strani istorije.“