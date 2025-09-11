SAD

10.septembar 2025. A.I.

Atentat u Juti: Nastavlja se potera za ubicom Čarlija Kirka

Dok je držao govor na univerzitetu u gradu Provo u Juti desni aktivista Čarli Kirk (31) pogođen je metkom u vrat. Važio je za vatrenu pristalicu predsednika SAD Donalda Trampa. Imao je presudnu ulogu u pridobijanju podrške mladih birača za njegov reizbor

Amerika: Medijsko ćutanje o protestima u Srbiji

10.septembar 2025. Slobodan Kostić

Srpski uzor Americi

Dok Si-En-En ne pošalje svoju ekipu u Beograd, nema znakova da će u Srbiji doći do političkih promena. Bez obzira na to što povremeno izgleda da je zemlja na rubu građanskih sukoba, ova medijska kuća retko kada kasni

Na licu mesta: Ukrajina

10.septembar 2025. Dejvid Patrikarakos

Rat dronova i artiljerije

I Rusija i Ukrajina koriste poluautonomne sisteme sa naprednom veštačkom inteligencijom (VI) za navigaciju, ciljanje i otpornost na elektronsko ratovanje. Rusija je integrisala VI u izviđačke i dronove samoubice, produžila im domet na 80–110 kilometara i omogućila rojni napad bez direktne kontrole operatera. U međuvremenu, Ukrajina koristi dronove sa podrškom veštačke inteligencije za duboke udare na rusku teritoriju, pokazujući koliko je ovo tehnološko nadmetanje rizično i intenzivno