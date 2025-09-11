Francuska
Nova sezona protesta: Kad se bes i frustracija izliju na ulice
Dan protesta u Francuskoj pokazao je duboko nezadovoljstvo aktuelnom politikom – i izveo na ulice ogroman broj policajaca. Da li je ovo novi početak dugotrajnih demonstracija
Spektakularno otkriće novinara pokazalo je kako izraelski snajperisti ubijaju palestinske civile. Jedan od vojnika je iz Minhena pa je sada na potezu nemačko tužilaštvo
Da li je Danijel G. još u Minhenu? U tom gradu verovatno još ima prijavljenu adresu. Rođen je i odrastao tamo, ali se svojevremeno javio u izraelsku vojsku i postao snajperista u Padobranskom bataljonu 202. Danas ima 25 godina.
Evropski centar za ustavna i ljudska prava (ECCHR) sada je podneo krivičnu prijavu protiv G. zbog sumnji da je u Gazi snajperom ubijao palestinske civile.
I bez te prijave, nemačka tužilaštva sigurno znaju za slučaj nakon spektakularnog otkrića više medija – nemačkog javnog servisa ZDF, nedeljnika „Špigel2, londonskog „Gardijana“ i Arapskih reportera za istraživačko novinarstvo.
Oni su ove sedmice objavili rezultate dugog istraživanja kojim su Danijela G. identifikovali kao jednog od snajperista iz Gaze, a njegove žrtve kao nenaoružane civile.
Hvale se ubijanjem
Priča o tome je filmska. Reporteri su se jednom saborcu Danijela G. predstavili kao izraelski dokumentaristi koji snimaju film o „izraelskim herojima“. U navodnoj pauzi snimanja, ostavili su kamere uključenim. I tu je saborac Danijela G. praktično izneo dokaze protiv sebe i G.
Pokazivao je reporterima snimke od novembra 2023. iz grada Gaze. Rekao je da su sa prozora pucali na sve što se mrda, ne znajući na koga tačno pucaju i nemajući poseban povod osim što su se Palestinci zadržali u „borbenoj zoni“. Danijel G. je „eliminisao osam terorista“, hvalio se drug.
Neko od izraelskih vojnika je još ranije objavio snimke ubistva sa lica mesta na Jutjubu. Vidi se više leševa, jedno ubistvo zabeleženo je uživo. Video je uklonjen, ali ga novinari poseduju.
Iako su snimci poznati odranije, sada su novinari uspeli da identifikuju šest žrtava snajpera – od toga četiri ubijena i dva ranjena čoveka. Mahom su u pitanju muškarci iz velikog porodičnog klana u gradu Gazi. Taj klan je čak u sukobu sa Hamasom.
U trenutku nekih ubistava, nenaoružani muškarci su pokušali da priđu telima svojih rođaka, pre nego što su pogođeni.
Tužilaštvo na potezu
Za sada nema podataka šta je nemačko tužilaštvo preduzelo niti da li je Danijel G. još u Minhenu. Ako je i bio, imao je već nekoliko dana da eventualno pobegne.
Kada su prvi snimci Danijela G. počeli da kruže mrežama – tada još bez opsežnih podataka ko su bile žrtve – nemačko tužilaštvo je pokrenulo predistragu pa je brzo obustavilo prošlog januara. G. nikada nije ispitan.
Pravnici nemaju sumnje da je u pitanju ratni zločin. „Humanitarno međunarodno pravo zahteva da se razlikuje između vojnih i civilnih ciljeva“, kaže Kristof Zaferling, profesor krivičnog i međunarodnog prava. „Ne može se definisati zona u kojoj je sve što mrda automatski vojni cilj.“
Nemačka ima takozvani univerzalni princip kada su u pitanju ratni zločini – može da goni bilo koga za bilo koji ratni zločin koji je počinjen bilo gde.
Do sada nijedan Izraelac nije završio na optuženičkoj klupi, mada je podneto barem šest krivičnih prijava protiv ljudi koji imaju i nemačko državljanstvo ili se veruje da su boravili u Nemačkoj.
Izraelski zločini u Gazi – gde je do sada pobijeno preko 60.000 ljudi, a srušeno oko 90 odsto objekata – u Nemačkoj su osetljiva tema s obzirom na nacističku istoriju, holokaust i tvrdnje nemačkih političara da je postojanje Izraela nemački „državni rezon“.
Međutim, sada se i u Nemačkoj otvorenije priča o zločinima Izraela, pa čak i razmatra doskora nezamislivo – da li Izrael čini genocid u Gazi?
No Vlada Fridriha Merca i dalje u okviru EU blokira čak i najmanje sankcije protiv Izraela. Za sada se razmatra jedino da se prestane sa opskrbom Izraela onim nemačkim oružjem koje može biti upotrebljeno protiv civila u Gazi.
Dan protesta u Francuskoj pokazao je duboko nezadovoljstvo aktuelnom politikom – i izveo na ulice ogroman broj policajaca. Da li je ovo novi početak dugotrajnih demonstracija
Čarli Kirk je vrbovao mlade ljude da pređu na stranu Donalda Trampa i njegovog osvetničkog pohoda protiv liberalne demokratije. Bio je u tome veoma uspešan
Dok je držao govor na univerzitetu u gradu Provo u Juti desni aktivista Čarli Kirk (31) pogođen je metkom u vrat. Važio je za vatrenu pristalicu predsednika SAD Donalda Trampa. Imao je presudnu ulogu u pridobijanju podrške mladih birača za njegov reizbor
Dok Si-En-En ne pošalje svoju ekipu u Beograd, nema znakova da će u Srbiji doći do političkih promena. Bez obzira na to što povremeno izgleda da je zemlja na rubu građanskih sukoba, ova medijska kuća retko kada kasni
I Rusija i Ukrajina koriste poluautonomne sisteme sa naprednom veštačkom inteligencijom (VI) za navigaciju, ciljanje i otpornost na elektronsko ratovanje. Rusija je integrisala VI u izviđačke i dronove samoubice, produžila im domet na 80–110 kilometara i omogućila rojni napad bez direktne kontrole operatera. U međuvremenu, Ukrajina koristi dronove sa podrškom veštačke inteligencije za duboke udare na rusku teritoriju, pokazujući koliko je ovo tehnološko nadmetanje rizično i intenzivno
Vreme nasilja: Protest u Novom Sadu u pet slikaBes, pendreci i suzavac Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve