Spektakularno otkriće novinara pokazalo je kako izraelski snajperisti ubijaju palestinske civile. Jedan od vojnika je iz Minhena pa je sada na potezu nemačko tužilaštvo

Da li je Danijel G. još u Minhenu? U tom gradu verovatno još ima prijavljenu adresu. Rođen je i odrastao tamo, ali se svojevremeno javio u izraelsku vojsku i postao snajperista u Padobranskom bataljonu 202. Danas ima 25 godina.

Evropski centar za ustavna i ljudska prava (ECCHR) sada je podneo krivičnu prijavu protiv G. zbog sumnji da je u Gazi snajperom ubijao palestinske civile.

I bez te prijave, nemačka tužilaštva sigurno znaju za slučaj nakon spektakularnog otkrića više medija – nemačkog javnog servisa ZDF, nedeljnika „Špigel2, londonskog „Gardijana“ i Arapskih reportera za istraživačko novinarstvo.

Oni su ove sedmice objavili rezultate dugog istraživanja kojim su Danijela G. identifikovali kao jednog od snajperista iz Gaze, a njegove žrtve kao nenaoružane civile.

Hvale se ubijanjem

Priča o tome je filmska. Reporteri su se jednom saborcu Danijela G. predstavili kao izraelski dokumentaristi koji snimaju film o „izraelskim herojima“. U navodnoj pauzi snimanja, ostavili su kamere uključenim. I tu je saborac Danijela G. praktično izneo dokaze protiv sebe i G.

Pokazivao je reporterima snimke od novembra 2023. iz grada Gaze. Rekao je da su sa prozora pucali na sve što se mrda, ne znajući na koga tačno pucaju i nemajući poseban povod osim što su se Palestinci zadržali u „borbenoj zoni“. Danijel G. je „eliminisao osam terorista“, hvalio se drug.

Neko od izraelskih vojnika je još ranije objavio snimke ubistva sa lica mesta na Jutjubu. Vidi se više leševa, jedno ubistvo zabeleženo je uživo. Video je uklonjen, ali ga novinari poseduju.

Iako su snimci poznati odranije, sada su novinari uspeli da identifikuju šest žrtava snajpera – od toga četiri ubijena i dva ranjena čoveka. Mahom su u pitanju muškarci iz velikog porodičnog klana u gradu Gazi. Taj klan je čak u sukobu sa Hamasom.

U trenutku nekih ubistava, nenaoružani muškarci su pokušali da priđu telima svojih rođaka, pre nego što su pogođeni.

Tužilaštvo na potezu

Za sada nema podataka šta je nemačko tužilaštvo preduzelo niti da li je Danijel G. još u Minhenu. Ako je i bio, imao je već nekoliko dana da eventualno pobegne.

Kada su prvi snimci Danijela G. počeli da kruže mrežama – tada još bez opsežnih podataka ko su bile žrtve – nemačko tužilaštvo je pokrenulo predistragu pa je brzo obustavilo prošlog januara. G. nikada nije ispitan.

Pravnici nemaju sumnje da je u pitanju ratni zločin. „Humanitarno međunarodno pravo zahteva da se razlikuje između vojnih i civilnih ciljeva“, kaže Kristof Zaferling, profesor krivičnog i međunarodnog prava. „Ne može se definisati zona u kojoj je sve što mrda automatski vojni cilj.“

Nemačka ima takozvani univerzalni princip kada su u pitanju ratni zločini – može da goni bilo koga za bilo koji ratni zločin koji je počinjen bilo gde.

Do sada nijedan Izraelac nije završio na optuženičkoj klupi, mada je podneto barem šest krivičnih prijava protiv ljudi koji imaju i nemačko državljanstvo ili se veruje da su boravili u Nemačkoj.

Izraelski zločini u Gazi – gde je do sada pobijeno preko 60.000 ljudi, a srušeno oko 90 odsto objekata – u Nemačkoj su osetljiva tema s obzirom na nacističku istoriju, holokaust i tvrdnje nemačkih političara da je postojanje Izraela nemački „državni rezon“.

Međutim, sada se i u Nemačkoj otvorenije priča o zločinima Izraela, pa čak i razmatra doskora nezamislivo – da li Izrael čini genocid u Gazi?

No Vlada Fridriha Merca i dalje u okviru EU blokira čak i najmanje sankcije protiv Izraela. Za sada se razmatra jedino da se prestane sa opskrbom Izraela onim nemačkim oružjem koje može biti upotrebljeno protiv civila u Gazi.