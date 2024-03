Guverner Merilenda Ves Mur je proglasio vanredno stanje na teritoriji ove ssavezne države.

„Radimo na tome da uključimo federalne resurse u akciju spasavanja“, naveo je Mur.

#BREAKING Very Shocking visuals

A cargo ship collided with the #FrancisScottKeyBridge in Baltimore leads to its complete collapse, with multiple cars plunging into the water below and more than 20 people missing#Baltimore #BridgeCollapse #Bridge pic.twitter.com/CJsh3RXJKv

— Shailendra Kumar Singh (@kingsonurajput) March 26, 2024