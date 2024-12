Sirijske pobunjeničke snage u televizijskom saopštenju su navele da su zbacile predsednika ove zemlje Bašara el Asada.

Agencija Rojters navodi da je sirijski predsednik pobegao iz zemlje.

Opozicioni borci su pozvali sirijske državljane da se vrate u zemlju i proglasili početak „nove ere“.

„Bašar El Asad se ukrcao u avion i otišao na nepoznato odredište“, rekla su Rojtersu dva visoka vojna oficira upoznata sa situacijom.

Hadi el Bahra, koji je na čelu sirijske političke opozicione koalicije u inostranstvu, proglasio je Damask „oslobođenim od Asada“ i čestitao sirijskom narodu.

Sirijski premijer Mohamad Gazi al Džalali saopštio je da ostaje u svom domu u prestonici, kao i da je voljan da sarađuje sa opozicijom kako bi osigurao da javne institucije nastave da funkcionišu.

Međutim, na društvenim mrežama je objavljen video klip na kome ga pobunjenici izvode iz njegovog kabineta i odvode u jedan od hotela.

Extraordinary – opposition fighters from #Daraa are escorting #Syria’s Prime Minister out of his office & to the Four Seasons Hotel, in a move intended to symbolize the transfer of power & removal of #Assad regime rule. pic.twitter.com/am0tT6cbl1

— Charles Lister (@Charles_Lister) December 8, 2024