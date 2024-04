U parlamentu Poljske održana je dugo očekivana rasprava o liberalizaciji strogog zakona o abortusu. Tradicionalna katolička nacija ima jedan od najstrožih zakona o Evropi, ali istovremeno mnoge žene okončavaju trudnoću kod kuće uz pomoć pilula koje im se dostavljaju poštom iz inostranstva, piše Glas Amerike (VOA).

Poslanici donjeg doma parlamenta razmatraju četiri predloga za izmene aktuelnog zakona i glasaće u petak o tome da li da ih proslede dalje.

Snažan uticaj Katoličke crkve

Abortus u Poljskoj regulisan je zakonom iz 1993. na koji je uticala Katolička crkva, a dodatne restrikcije unela je i presuda Ustavnog suda koja brani abortus čak i u slučaju anomalije fetusa.

„Zabrana abortusa ne funkcioniše. Jedna od tri žene u Poljskoj je imala prekid trudnoće, jedna od tri. Ja sam jedna od njih i sigurno nisam u tome sama“, kazala je levičarska poslanica Katarina Ueberan tokom rasprave.

Premijer Donald Tusk, koji se vratio na vlast u decembru 2023. posle osmogodišnje vladavine konzervativne stranke koja je zabranila abrotus, želi da legalizuje prekid trudnoće do 12. nedelje. Ali, koalicija tri stranke je podeljena po tom pitanju i konzervativni deo želi da se to pitanje odloži do okončanja lokalnih izbora predstojećeg vikenda.

Istraživanja javnog mnjenja pokazuju podršku liberalnijem zakonu, ali mobilisane su i pristalice totalne zabrane, piše Glas Amerike.

Mobilizacija konzervativaca

Konzervativni poslanik Darius Matecki je u parlamentu preko ozvučenja pustio zvuk otkucaja srca bebe i nosio poster sa slikom fetusa i natpisom „10 nedelja posle začeća“.

Vladislav Kurovski iz opozicione konzervativne partije Pravo i pravda kazao je da bi poslanici trebalo da razmatraju problem opadanja nataliteta i da moraju „odlučno da se usprotive zločinu protiv poljskog naroda“.

Istovremeno, grupe protiv abortusa održale su demonstracije ispred parlamenta.

„Čak i ako ovi kriminalni i ubilački zakoni prođu dalje, glas zajednice za život će ustati protiv toga i boriti se za nerođene“, kazao je demonstrant Marcin Perlovski.

Konzervativni političari su na pozicijama koje bi mogle da zaustave promene.

Jedan od njih je i predsednik Andžej Duda koji ima pravo veta i nedavno ga je iskoristio zbog zakona koji bi dozvolio da se pilule za „dan posle“ prodaju bez recepta devojkama starijim od 15 godina, prenosi Glas Amerike.

Drugi je predsedavajući parlamenta Simon Holovnija koji je ranije želeo da postane dominikanski fratar. Zagovornici prava na abortus ga optužuju da krši volju birača jer ovo pitanje mesecima ne stavlja na dnevni red.

„On je hrišćanski fundamentalista koji zloupotrebljava položaj predsedavajućeg parlamenta“, kaže Marta Lempart, predvodnica organizacije Women strike koja protestuje zbog ograničenja prava na abortus.

Važeći zakon prigovor savesti lekara

Prema važećem zakonu, lekari u Poljskoj mogu da okončaju trudnoću jedino ako je zdravlje žene ugroženo ili ako je trudnoća proizašla iz krivičnog dela. Ali, lekari ne rade abortuse ni kada im to dozvoljava zakon pozivajući se na prigovor savesti.

U proteklim godinama dešavali su se i slučajevi da su žene sa problematičnim trudnoćama umirale zato što su lekari kao prioritet postavili život fetusa.

Žene koje su zatrudnele posle silovanja imaju pravo na abortus ako silovanje prijave tužilaštvu. Ali, u praksi, to ne rade jer žele da izbegnu dvostruku stigmu zbog silovanja i abortusa, kaže Natalija Bronijarzik, aktivistkinja organizacije Abortion Dream Team koja Poljakinjama omogućava da dođu do pilula za abortus iz inostranstva.

„Poverenje u sistem ne postoji“, rekla je Bronijarzik i dodala da se godišnje u Poljskoj desi oko 120.000 abortusa, od kojih je 50.000 omogućila njena grupa.

Pilule za dan posle iz inostranstva

Aktivistkinja Kinga Jelinska, koja pomaže da se iz Holandije dostave pilule u Poljsku, kaže da se prate uputstva Svetske zdravstvene organizacije – koja naglašava da su pilule najbezbedniji metod prekida trudnoće.

„Ni država, ni doktori, već feministkinje poput mene i mojih koleginica omogućavaju najveći broj abortusa u ovoj zemlji“, rekla je u parlamentu držeći u ruci pakovanje pilula.

Prema poljskom zakonu, krivičnim delom se ne smatra sam abortus, već pružanje pomoći ženi u nameri da okonča trudnoću, što je kažnjivo sa tri godine zatvora. Levičari predlažu da se to dekriminalizuje. Druga dva zakonska predloga traže legalizaciju abortusa do 12. nedelje trudnoće.

Četvrti predlog zakona, koji je predstavila konzervativna stranka predsednika parlamenta, vraća Poljsku u situaciju pre 2020, što znači da žene mogu da abortiraju samo u slučaju anomalije fetusa, ali u svim ostalim slučajevima abortus ostaje zabranjen.