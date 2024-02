Ruski predsednik Vladimir Putin, koji vlada Rusijom kao predsednik ili premijer od 1999. godine, danas drži svoj 19. govor o stanju nacije u Federanoj skupštini, dve nedelje pred predsedničke izbore u Rusiji (na kojima će gotovo sigurno pobediti jer nema opozicionih rivala).

Ruski predsednik Vladimir Putin zavetovao se u četvrtak da će ispuniti ciljeve rata Kremlja u Ukrajini i oštro je upozorio Zapad da se ne meša dublje u borbe, rekavši da takav potez nosi „stvaran“ rizik od globalnog nuklearnog sukoba, prenosi Radio Slobodna Evropa.

U osvrtu na izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona ranije ove nedelje da ne treba „isključiti“ buduće raspoređivanje zapadnih kopnenih trupa u Ukrajinu, Putin je upozorio da bi to dovelo do „tragičnih“ posledica za zemlje koje to odluče.

„Sećamo se sudbine onih koji su poslali kontingente svojih trupa na teritoriju naše zemlje“, rekao je ruski lider. „Sada će posledice po potencijalne napadače biti daleko tragičnije“.

Putin je rekao da Zapad treba da ima na umu da Rusija ima i „oružje koje može da pogodi ciljeve na njihovoj teritoriji, i ono što oni sada predlažu i plaše svet, sve to podiže stvarnu pretnju nuklearnim sukobom koji će značiti uništenje civilizacije“.

„Ti ljudi su zaboravili šta znači rat“, rekao je Putin.

Ruske snage u punoj pripravnosti

Naglasio je da su ruske nuklearne snage u „punoj pripravnosti“, rekavši da je vojska rasporedila moćno novo oružje, od kojih su neka testirana na bojnom polju u Ukrajini.

Ruski predsednik je rekao da to uključuje novu tešku interkontinentalnu balističku raketu Sarmat koja je ušla u službu ruskih nuklearnih snaga, zajedno s krstarećom raketom na atomski pogon Burevestnik i dron s nuklearnim naoružanjem na atomski pogon Posejdon, koji završavaju testiranja.

On je odbacio izjave zapadnih lidera o pretnji ruskog napada na NATO saveznike u Evropi i ponovo odbacio tvrdnju Vašingtona da Moskva razmišlja o razmeštanju svemirskog nuklearnog oružja.

Ruski lider je u više navrata signalizirao želju za pregovorima o prekidu borbi, ali je upozorio da će Rusija zadržati svoje dobitke.

Putin drži govor uoči predsedničkih izbora od 15. do 17. marta, za koje se Kremlj nada da će iskoristiti kao izraz nacionalnog jedinstva u znak podrške Putinu i invaziji na Ukrajinu.

Ruske izbore strogo kontroliše Kremlj i nisu ni slobodni ni pošteni, ali ih Vlada smatra neophodnim za stvaranje osećaja legitimnosti.