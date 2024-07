Predsednik Rusije je najavio da će upoznati mađarskog premijera Viktora Orbana sa detaljima predloga Moskve za mirno rešenje ukrajinske krize, a takođe očekuje da sazna detalje mađarskog plana, prenosi RIA Novosti.

Orban je na početku razgovora rekao da bi voleo da zna Putinov stav o pitanjima važnim za Evropu. Sastanku prisustvuju i šefovi diplomatija Mađarske i Rusije Peter Sijarto i Sergej Lavrov.

Portparol Viktora Orbana Bertlan Havasi rekao je ranije danas da je premijer Mađarske doputovao u Moskvu u „mirovnu misiju“, prenosi MTI.

Po sletanju u Moskvu, u objavi na platformi Iks, Orban je naveo da se njegova mirovna misija nastavlja. „Sledeća stanica – Moskva“, dodaje se u objavi.

Orban prethodno u Kijevu

Orban je doputovao u Moskvu nekoliko dana nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da je Alijansa unapred bila obaveštena o odlasku Orbana u Moskvu.

Stoltenberg je na samitu NATO napomenuo da Orban putuje u svojstvu premijera Mađarske i da u Moskvi neće predstavljati Alijansu, čija je Mađarska članica, prenosi Rojters.

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel izjavio je da rotirajuće predsedavanje Evropskim savetom ne daje mandat Mađarskoj da sarađuje sa Rusijom u ime Evropske unije, što je potvrdio i sam Orban.

Brojni prekori iz EU

Orbanov potez izazvao je brojne kritike evropskih diplomata, prekor od lidera zemalja Evropske unije i upozorenje da ne govori u ime tog bloka.

„Takvim sastankom mađarsko predsedavanje se završava pre nego što je zaista počelo. Čini se da Mađarska nije shvatila svoju ulogu… Skepticizam zemalja članica EU je, nažalost, bio opravdan – sve je u promociji interesa Budimpešte“, rekao je jedan diplomata EU, a prenosi Rojters.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku Džozef Borelj rekao je da Orban u Moskvi „ne predstavlja EU ni u kojem obliku“ i da ta poseta potpada isključivo u bilateralne odnose Mađarske i Rusije.

.@PM_ViktorOrban visit to Moscow falls exclusively in the bilateral relations between Hungary & Russia. #EUCO positions on Russian war against Ukraine exclude official contacts between the EU & President Putin.

PM Orban is thus not representing the EU.https://t.co/0xPP1ZhNp8

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 5, 2024