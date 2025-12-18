Dok se Srbija nasukala na grebenu bezakonja, Crna Gora hrli ka članstvu u Evropskoj uniji. Posle Brisela, premijer Milojko Spajić otišao je u Berlin

Premijer Crne Gore Milojko Spajić je iz Brisela, gde se sastao sa predstavnicima Evropske komisije, otputovao u dvodnevnu posetu Berlinu. Najvažniji susret prvog dana boravka crnogorskog premijera održan je u nemačkom Ministarstvu saobraćaja.

Tamo je Spajić u ime Crne Gore potpisao Zajedničku deklaraciju o nameri o procedurama za međusobno priznavanje vozačkih dozvola kojom se rešava višegodišnji problem crnogorske dijaspore u Nemačkoj, piše Dojče vele.

Velika stvar za dijasporu

„Naše vozačke dozvole biće priznate u Nemačkoj. Za mene je velika čast što sam u prilici da potpišem Deklaraciju o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola kojom se rešava višedecenijski problem. Zahvalan sam zvaničnom Berlinu što je u relativno kratkom periodu saradnje sa našom Vladom to pitanje stavljeno na dnevni red i što u novu godinu naši građani u Nemačkoj ulaze s lepim vestima“, poručio je Spajić.

Crnogorski premijer istakao je da se Nemačka nebrojeno puta u poslednje vreme pokazala kao veliki prijatelj Crne Gore i lider na kojeg se zemlje poput Crne Gore mogu ugledati i osloniti.

„Posebno u procesu evropske integracije, pod čijim snažnim vođstvom, i Crna Gora ispunjava uslove za punopravno članstvo do 2028. godine“, poručio je predsednik crnogorske vlade.

Nemačka se nada stručnim radnicima

Nemački ministar saobraćaja Patrik Šnajder rekao je da se nada da će taj korak olakšati svakodnevicu crnogorskim državljanima koji žive u Nemačkoj.

„Veoma sam radostan što potpisujem uzajamno priznavanje vozačkih dozvola između Nemačke i Crne Gore. Ovom izjavom o namerama olakšavamo svakodnevni život mnogim ljudima u obema zemljama. Time šaljemo jasan signal za tešnju saradnju i pokazujemo da možemo da pronađemo zajednička rešenja koja su pragmatična, usmerena na budućnost i bliska građanima“, rekao je ministar iz redova Hrišćansko-demokratske unije (CDU).

Praktične posledice i dalji koraci

Ministarstvo saobraćaja je saopštilo da je ovo je još jedan korak u borbi protiv nedostatka kvalifikovane radne snage i u integraciji crnogorskih građana.

„Čim Crna Gora bude uvrštena u Prilog 11 Pravilnika o vozačkim dozvolama, takozvani spisak država, u obe države će vozačke dozvole za motocikle i lična vozila moći da se zamene bez polaganja ispita. Očekuje se da će se to dogoditi u prvoj polovini 2026. godine“, navodi se u saopštenju.

Crnogorski premijer se susreo i sa predstavnicima CDU-a, a u četvrtak bi trebalo da obavi razgovore sa predstavnicima Odbora Bundestaga za evropske poslove, kao i sa savetnikom nemačkog kancelara Fridriha Merca za evropske poslove, Mihaelom Klausom.

Na samitu EU-Zapadni Balkan, koji se u sredu uveče održao u Briselu, Crna Gora je dobila snažnu podršku. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da je „prvi put u više od deset godina, proširenje postalo realna mogućnost“. Ona je pohvalila „impresivni napredak“ Crne Gore i Albanije, koje su „postale izvor inspiracije“ za ostale zemlje Zapadnog Balkana.

