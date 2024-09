Ruske snage su lansirale rakete i dronove na Kijev i Lavov, na zapadu Ukrajine, nedaleko od granice sa Poljskom, saopštile su ukrajinske vlasti. Poljski vojni avioni nalaze se u stanju pripravnosti.

Očevici su za Rojters rekli da su čuli nekoliko eksplozija na periferiji Kijeva i Lavova, a tvrde da je u pitanju aktiviran sistem PVO.

Ukrajinski vojni zvaničnici rekli su da su odbrambene jedinice angažovane na odbijanju napada, a regionalni guverner Lavova Maksim Kozicki je dodao da su u Lavovu oštećene stambene zgrade.

Istovremeno, Poljska je danas podigla vojne avione po treći put za osam dana kako bi osigurala bezbednost svog vazdušnog prostora, navodi britanska agencija.

„Ovo je još jedna veoma naporna noć za ceo sistem PVO u Poljskoj zbog uočene aktivnosti dalekometne avijacije Ruske Federacije koja izvodi udare“, saopštio je vojni štab te zemlje na mreži Iks.

To dolazi nakon što su ruske snage juče pogodile vojni institut u ukrajinskom gradu Poltavi sa dve balističke rakete u najsmrtonosnijem napadu u ratu ove godine, usmrtivši, prema ukrajinskim vlastima, 50 i ranivši stotine drugih.

Lviv 💔

the russians attacked civilian infrastructure. Residential buildings.

As of now, 19 victims, 1 person died 🕯️ pic.twitter.com/8lElstDb4N

— Yuliia (@KreminYuliia) September 4, 2024