Zvaničnik iranskog Crvenog polumeseca koji se nalazi na području gde je u toku potraga za helikopterom u kome se nalazio irtanski predsednik Ebrahim Raisi, kaže da “lokalni mediji” stoje iza nepotvrđenih izveštaja da je helikopter pronađen. Prema informacijama Crvenog polumeseca jedan spasilički tim vrlo je blizu helikoptera.

‘Ovde je planinsko područje, gusto pošumljeno, kiša pada, magla je gusta, vlasti kažu da počinje i sneg i da će se ovi vremenski uslovi nastavit’, javlja reporter Al Jazeere.

Prema zvaničnim informacijama, spasilačke ekipe još nisu uspele da dođu do helikoptera iranskog predsjednika. Došli su do lokacije gdje je helikopter pao, ali nisu mogli doći do samog helikoptera, javlja Al Jazeerin resul Serdar.

“Dakle u ovom trenutku nemamo jasne informacije o zdravstvenom stanju predsednika i ministra spoljnih poslova”, javlja Serdar.

Kako je ranije javila državna televizija Irana, helikopter je pronađen ali još uvek nema informacija o stanju putnika, među kojima je bio i predsednik Irana Ebrahim Raisi.

Zamenik iranskog predsednika za izvršne poslove Mohsen Mansuri rekao je da su dva člana pratnje predsednika kontaktirala spasilačke timove, a to pokazuje da vazdušni incident u kojem je učestvovao njihov helikopter nije bio težak, javlja agencija IRNA.

Ranije, iranski ministar unutrašnjih poslova Ahmed Vahidi rekao je za Rojters da se još nadaju, ali da su „informacije koje dolaze sa mesta pada veoma zabrinjavajuće“.

„Životi predsednika Raisija i ministra spoljnih poslova Amirabdolahijana su u opasnosti posle pada helikoptera“, dodao je zvaničnik.

Ahmad Vahidi je rekao da su se danas, nakon otvaranja brane Kiz Kalasi u severnoj iranskoj provinciji Istočni Azerbejdžan, kojem je prisustvovao i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, Ebrahim Raisi i pratnja vraćali sa nekoliko helikoptera, od kojih je jedan imao „teško sletanje“ zbog lošeg vremena, prenela je agencija Tasnim.Vahidi je dodao da su spasilačke ekipe poslate u to područje, ali da će zbog magle i neprohodnosti terena možda biti potrebno vreme da se stigne do helikoptera.

„Komunicirali smo sa saputnicima predsednika, ali je zbog područja komunikacija otežana i čekamo da spasilačke ekipe stignu do mesta nesreće i sletanja helikoptera, i daju nam informaciju“, rekao je Vahidi.

Iran poseduje više helikoptera, ali međunarodne sankcije otežavaju nabavku delova za njih. Vojna vazdušna flota takođe uglavnom datira još od pre Islamske revolucije 1979. godine.

Raisi je tvrdorukaš koji je ranije vodio pravosuđe u zemlji. Na njega se gleda kao na štićenika iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, a neki analitičari sugerišu da bi on mogao da zameni 85-godišnjeg lidera nakon njegove smrti ili ostavke na tu funkciju.

Veruje se da su ministar spoljnih poslova Hosein Amirabdolahjan i ajatolah Mohamed Ali Ale-Hašem, predstavnik iranskog vrhovnog lidera u pokrajini, bili u istom helikopteru kao i Raisi.

Ministar energetike Ali Akbar Mehrabian i ministar stanovanja i transporta Mehrdad Bazrpash bili su u drugim helikopterima koji su se bezbedno vratili.