U Sofiji, glavnom gradu Bugarske, stotinak ultradesničara je 7. novembra upalo u pozorište „Ivan Vazov“ u nameri da spreče Džona Malkoviča da odigra predstavu Oružje i čovek Džordža Bernarda Šoa.

Fošlo je do tuče, intervenisala je policija, publika nije uspela da se probije do sale.

Komedija Oružje i čovek se odvija tokom Srpsko-bugarskog rata 1885. a ultradesničari su tvrdili da Malkovičeva predstava nastoji da „ismeje, ponizi i karikira sliku Bugarina i sećanje na heroje Srpsko-bugarskog rata“.

S obzirom da je gotovo neverovatno da je stotinak ultradesničara pročitalo to Šoovo delo, smatra se da im je zasmetao datum održavanja predstave, 7. novembar, godišnjica bitke kod Slivnice u Srpsko-bugarskom ratu.

Bugarska nacionalna televizija javila je da je Džon Malkovič dao kratku izjavu publici u skoro praznom pozorištu, jer oni koji su kupili karte nisu mogli da uđu zbog neukrotive rulje napolju.

„Hvala vam na prisustvu i na trudu koji ste uložili da uđete u salu“, rekao je Malkovič,

Upravnik pozorišta Vasil Vasilev je rekao, a prenosi „Sofia Globe“, da je „protest nezakonit. Ovo je 2024. godina, a neko želi cenzuru. Da li je ovo naša zemlja? Jesmo li došli do ovoga? Posle 100 godina juriš na Narodno pozorište. To je nečuveno! To se ne može u normalnoj evropskoj zemlji“.

Bugarska novinska agencija BTA izvestila je da je Malkovič na konferenciji za novinare 29. oktobra uoči premijere rekao da ga zanima samo dobro pozorište i da veruje da je „Oružje i čovek“ veoma dobra predstava.

