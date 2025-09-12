Predsednik Nepala imenovao je u petak bivšu predsednicu Vrhovnog suda Sušilu Karki za privremenu premijerku i prvu ženu na čelu vlade nakon žestokih protesta koji su srušili prethodnu administraciju.

Karki, popularna dok je bila jedina žena predsednica suda 2016. i 2017. godine, trebalo bi da položi zakletvu kasnije u petak.

Karki (73) bila je poznata po svom stavu protiv korupcije u vladi dok je bila na funkciji. Neki poslanici su pokušali da je smene u aprilu 2017. godine, optužujući je za pristrasnost, ali taj potez nije bio uspešan i u to vreme je kritikovan kao napad na pravosuđe.

Ulične demonstracije koje su počele u ponedeljak u Katmanduu zbog zabrane društvenih medija postale su nasilne, demonstranti su napali vladine zgrade, a policija je otvorila vatru. Iako je zabrana ukinuta, nemiri su se nastavili zbog širih nezadovoljstava, a desetine hiljada demonstranata su napale i zapalile parlament, predsedničku rezidenciju i preduzeća.

Nasilje je navelo premijera Hadgu Prasada Olija da podnese ostavku u utorak i pobegne iz svoje zvanične rezidencije. Nepalska vojska je preuzela kontrolu nad prestonicom u utorak uveče i započela pregovore između demonstranata, vojske i predsednika o prelaznoj vladi.

Mnogi od poginulih su bili demonstranti ubijeni policijskom vatrom, a neki su bili zatvorenici koji su pokušavali da pobegnu iz zatvora u glavnom gradu, Katmanduu. Među poginulima su bila i tri policajca, saopštila je policija.

Vojska je sprovela policijski čas od kasno u utorak, a stanovnicima je dato nekoliko sati dnevno da napuste svoje domove kako bi kupili hranu i zalihe dok vojnici čuvaju ulice Katmandua.

Demonstracije – nazvane protestom generacije Z – prvobitno su pokrenute kratkotrajnom zabranom platformi, uključujući Fejsbuk, Iks i Jutjub, za koje je vlada rekla da se nisu registrovale i podvrgle nadzoru.

Ubrzo su se proširile , a mnogi mladi ljudi su bili ljuti zbog onoga što nazivaju „nepo decom“ političkih lidera koji uživaju u luksuznom načinu života dok se većina mladih bori da pronađe posao.

Izvor: AP