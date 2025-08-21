Nakon što je američka vlada sankcionisala četvoro sudija MKS-a zbog istraga protiv američke i izraelske vojske, sud je poručio da će nastaviti rad u interesu žrtava međunarodnih zločina.

Međunarodni krivični sud (MKS) odbacio je sankcije koje je američka vlada uvela protiv sudija tog suda, koji vode istrage o ratnim zločinima pripadnika američke vojske u Avganistanu i ratnim zločinima izraelske vojske u Pojasu Gaze.

Kako se navodi u saopštenju suda, MKS je osudio najavu sankcija protiv četvoro sudija – sutkinje Kimberli Prost iz Kanade i sudija Nikolasa Jana Žilua iz Francuske, Nažatu Šamimu Kana iz Fidžija i Mame Mandijaje Nijanga iz Senegala.

Ističe se da sankcije predstavljaju flagrantni napad na nezavisnost nepristrasne sudske institucije, koja deluje pod mandatom 125 država.

Dodaje se da sankcije predstavljaju i uvredu za međunarodni poredak zasnovan na pravilima, kao i za milione nevinih žrtava. Naglašava se da sud stoji iza svojih zaposlenih i žrtava i nastaviće da ispunjava svoj mandat striktno u zakonskom okviru, bez obzira na ograničenja, pritiske i pretnje.

Sud je pozvao države koje ga priznaju i sve one koji dele vrednosti humanosti i vladavine prava da obezbede čvrstu i doslednu podršku sudu i njegovom radu, koji je isključivo u interesu žrtava međunarodnog kriminala.

Zašto su uvedene sankcije?

Podsetimo, Američka vlada uvela je sankcije sudijama Međunarodnog krivičnog suda koje vode istrage zbog mogućih ratnih zločina pripadnika američke vojske u Avganistanu i ratnih zločina izraelske vojske u Pojasu Gaze, prenosi CBS njuz.

U saopštenju Stejt departmenta se navodi da su sakcije uvedene sutkinji Kimberli Prost iz Kanade i sudijama Nikolasu Janu Žiluu iz Francuske, Nažatu Šamimu Kanu iz Fidžija i Mame Mandijaje Nijangu iz Senegala.

Prost je sankcionisana zbog toga što je odobrila istragu Međunarodnog krivičnog suda o delovanju američke vojske u Avganistanu, dok su preostala trojica sudija pod sankcijama zbog izdavanja naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog mogućih ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti tokom sukoba u Gazi.

Stejt department navodi da Međunarodni krivični sud „predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti, jer je instrument za sprovođenje zakona protiv Sjedinjenih Država i našeg bliskog saveznika Izraela“.

Međunarodni krivični sud je ranije osudio postupke Trampove administracije, nazvavši ih pokušajem potkopavanja nezavisnosti međunarodne sudske institucije.

Izvor: FoNet