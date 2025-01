Nemačka

Istraživanje pred izbore: Nemci nikada nezadovoljniji

Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi Loše prognoze pred parlamentarne izbore: Kancelar Olaš Šolc

Izbeglice, imigracija, loše stanje privrede – to su šest nedelja uoči izbora za Bundestag za Nemce najvažnija pitanja . Novo istraživanje javnog mnjenja ukazuje na to da će doći do promene vlasti u Berlinu