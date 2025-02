Ričard Grenel izjavio je da američki poreski obveznici finansiraju Glas Amerike i Radio Slobodna Evropa, rekavši da je to relikt prošlosti i da nema potrebe za medijima koje finansira vlada.

„To su mediji u vlasništvu države. Ovi mediji su puni krajnje levičarskih aktivista. Radio sam s tim novinarima decenijama. To je relikt prošlosti”, napisao je Grenel na platformi Iks (X).

Grenel je istakao da nema potrebe za medijima koje finansira vlada.

Radio Free Europe and Voice of America are media outlets paid for by the American taxpayers.

It is state-owned media.

These outlets are filled with far left activists.

I’ve worked with these reporters for decades.

It’s a relic of the past. We don’t need government paid…

— Richard Grenell (@RichardGrenell) February 9, 2025