Preporuke se odnose na oblasti dobrog upravljanja, bezbednosti, pomirenja i suočavanja s prošlošću, rodne ravnopravnosti i različitosti, zajedničkog regionalnog tržišta i rasta

Više od 100 predstavnika organizacija civilnog društva, vlada, medija, nezavisnih institucija, regionalnih tela, međunarodnih organizacija i Evropske unije (EU) učestvuju u ponedeljak i utorak u Podgorici na forumu o preporukama civilnog društva o važnim pitanjima za unapređenje regionalne saradnje i integracije u okviru Berlinskog procesa.

Forumu će zvanično predstaviti regionalni direktor Britanskog saveta Ejdrijan Čedvik.

Preporuke se odnose na oblasti dobrog upravljanja, bezbednosti, pomirenja i suočavanja s prošlošću, rodne ravnopravnosti i različitosti, zajedničkog regionalnog tržišta i rasta, kao i zaštite životne sredine, energije i dekarbonizacije.

Diskusije na Forumu uključuju i teme koje prožimaju sve oblasti, poput medija, mladih, migracija i uslova za djelovanje civilnog društva.

Reč je o zvaničnom pratećem događaju Berlinskog procesa, platforme pokrenute 2014. godine s ciljem jačanja regionalne saradnje, evropske integracije i povezivanja.

Na otvaranju Foruma između ostalih govorili su Predrag Zenović, glavni pregovarač sa Evropskom unijom i Ejdrijan Čedvik, regionalni direktor Britanskog saveta.

Zenović je istakao trajnu misiju Berlinskog procesa.

„Od samog početka, Berlinski proces nosio je osnivačku ideju staru koliko i sam evropski projekat: da se integracije, bilo na Zapadnom Balkanu ili u bilo kom evropskom regionu ne mogu zasnivati isključivo na ekonomskim ili političkim dogovorima. Integracija mora biti izgrađena na dobrosusedskim odnosima i istinskim vezama među ljudima i društvima, u svim dimenzijama: političkoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj“, rekao je Zenović.

Čedvik je istaao da je Britanski savet donosi iskustvo u povezivanju ljudi, stvaranju sigurnih i otvorenih prostora i pomaganju da se dijalog pretvori u saradnju.

„Nastojali smo da pronađemo ravnotežu između kontinuiteta i promena, i u načinu na koji smo oblikovali preporuke, kako bi one bile pristupačnije i zanimljivije, i u načinu na koji smo organizovali ovaj Forum“, rekao je Čedvik.