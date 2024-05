U subotu uveče se u Malmeu, održava finale 68. Evrovizije. Predstavnici 26 zemalja boriće se za prestižni trofej.

Šveđani se pripremaju za subotnje veliko finale uz pojačane mere bezbednosti jer ove godine Evroviziju prate protesti na ulicama Malmea na kojima se poziva da Izrael bude isključen sa Evrovizije zbog invazije na Pojas Gaze.

Više država-članica Radiodifuzne unije takođe je tražilo da izraelska predstavnica uopšte ne nastupi zbog rata u Gazi.

Ovi zahtevi nisu upućeni zbog samog rata, nego jer je naslov pesme „Oktobarska kiša“, po sudu organizatora, isuviše asocirao na Hamasov pokolj u oktobru prošle godine. Tekst je izmenjen, Golan može da nastupi, ali protesti nisu zamrli.



Radiodifuzna unija je saopštila da „prepoznaje jaka osećanja i mišljenja“ koja izaziva ovogodišnji ESC s obzirom na „užasni rat na Bliskom istoku“.

Dodali su da je njihova odluka da Golan nastupi u Malmeu kako bi „jezikom muzike delila univerzalnu poruku jedinstva“.

Izrael učestvuje na Evroviziji već više od pola veka.

Nikako za politiku, nikad bez nje

Demonstranti su se žalili na dvostruke standarde jer je Rusiji, na primer, bilo zabranjeno učešće na Evroviziji 2022. gone zbog napada na Ukrajinu.

Procenjuje se da je takmičenje u Malmeu privuklo oko 100.000 posetilaca.

Organizatori svake godine ističu da na takmičenju za pesmu Evrovizije nema mesta politici, ali stvarnost ih demantuje.

U finalu Srbija i zemlje iz regiona

Predstavnica Srbije, Teya Dora sa numerom „Ramonda“ nastupa u drugoj polovini finala pod rednim brojem 16.

Sa prostora bivše Jugoslavije u finale su se takođe plasirali i predstavnici Slovenije i Hrvatske.

Prema propozicijama takmičenja, u finale su se automatski plasirali članovi takozvane „Velike petorke“ Nemačka, Španija, Italija, Velika Britanija i Francuska, a sa njima i prošlogodišnji pobednik Švedska.

Osim njih, u finalu ćemo gledati i slušati predstavnike Ukrajine, Luksemburga, Holandije, Izraela, Litvanije, Estonije, Irske, Letonije, Grčke, Norveške, Srbije, Finske, Portugala, Jermenije, Kipra, Švajcarske, Slovenije, Hrvatske, Gruzije i Austrije.

Holadnija bez probe do finala

Holandski učesnik Evrovizije nije učestvovao na probama u petak za finale takmičenja zbog „incidenta”, saopštili su organizatori.

U areni je došlo do konfuzije tokom proba jer je Klajnova pesma „Europapa“ preskočena bez objašnjenja, a izraelska učesnica Eden Golan, koja je bila sledeća po redu, zauzela je njegovo mesto.

Nakon incidenta, probe su nastavljene, a organizatori su uključili Klajnovu pesmu u montažu za glasanje, koristeći snimke sa ranije probe, zbog čega važi mišljenje da će on ipak učestvovati u finalu i žiri će u petak i njemu dati svoje glasove po proceduri.

Evropska radiodifuzna unija (EBU)je saoptila da će istražiti incident koji je prijavljen u vezi sa holandskim umetnikom.

Kako prenose holandski mediji, njihov predstavnik je doneo odluku da do samog finala nema probe.

Joost deleted all of his Eurovision related stories from instagram 👀🚨 pic.twitter.com/902eYBa6gY

— Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 10, 2024