FBI je identifikovao 20-godišnjeg Tomasa Metjua Kruksa kao „subjekta“ u pokušaju ubistva bivšeg predsednika Donalda Trampa, saopštila je agencija u nedelju, a prenose Rojters i AP.

Kako prenosi CNN, Kruks je bio registrovani republikanac koji je prethodno dao mali doprinos grupi povezanoj sa demokratama, prema javnim podacima.

Dvadesetogodišnjak je živeo u predgrađu Pitsburga, Betel Parku, oko 35 milja južno od mesta gde se održavao Trampov miting, gde je, prema tvrdnjama službenika za sprovođenje zakona, pucao na bivšeg predsednika.

Prema lokalnim medijima i video snimku sa ceremonije mature, Kruks je završio srednju školu u Betel Parku 2022. godine.

Kruks je bio registrovan kao republikanac, prema podacima iz baze birača u Pensilvaniji, koji se poklapaju sa njegovim imenom, godinama i adresom u Betel Parku koju su službenici za pretraživali u subotu uveče. Predstojeći predsednički izbori bi bili prvi na kojima bi imao pravo glasa.

Podaci iz Federalne izborne komisije pokazuju da je donator po imenu Tomas Kruks sa istom adresom dao 15 dolara političkom akcijskom komitetu „Progressive Turnout Project“, koji je povezan sa demokratama, u januaru 2021. godine.

Kruksov otac, Metju Kruks, rekao je u subotu uveče za CNN da pokušava da shvati „šta se, dovraga, događa“, ali da će „sačekati dok ne razgovara sa organima reda“ pre nego što progovori o svom sinu.

Tramp pogođen u desno uho

Jedan učesnik mitinga je ubijen, a još dvoje su teško povređeni.

Napad se desio na početku mitinga u Batleru u Pensilvaniji.

Kako je pokazala analiza CNN, Tramp je bio na oko 120 do 150 metara od napadača u vreme pucnjave.

Naoružani napadač je ispalio više hitaca sa „uzvišenog položaja“ izvan mesta mitinga, navela je Tajna služba. Izvori CNN iz istrage, ali i očevidac za BBC, rekli su da je ubica bio na krovu zgrade odmah ispred mesta mitinga, lociran u smeru desno od Trampa, kada se pojavio.

Napadača je ubilo osoblje Tajne službe. Vašington post je javio da je, osim napadača, preminuo i učesnik mitinga, a da je još jedna osoba u teškom stanju.

Nakon što se čuo pucanj, Tramp je pao na zemlju i prekrili su ga agenti Tajne službe. Obezbeđenje ga je podiglo i imao je krv na licu. Republikanski predsednički kandidat je kasnije saopštio da mu je metak metak probio gornji deo desnog uha.

Tramp je potom odveden u vozilo i evakuisan je sa lica mesta. Incident se dogodio nekoliko trenutaka nakon što je izašao na binu na mitingu.

Bajden: Političkom nasilju nema mesta u Americi

Predsednik SAD i Trampov suparnik u trci za Belu kuću Džo Bajden rekao je na kratkoj konferenciji za medije da ovakvom političkom nasilju nema mesta u Americi, reagujući na ranjavanje Donalda Trampa tokom njegovog mitinga u Pensilvanijii.

„Na osnovu onoga što sada znamo, pokušao sam da se čujem sa Donaldom, on je sa svojim doktorima, očigledno je dobro i planiram da razgovaram sa njima uskoro. Nema mesta u Americi za ovu vrstu nasilja, to je bolesno, bolesno je, to je jedan od razloga zašto moramo da ujedinimo ovu državu“, rekao je Bajden.

On je istakao da ovakvo nasilje ne sme da se toleriše.

„Želim da se zahvalim Tajnoj službi i svim agencijama, uključujući i državne agencije koje su se angažovale da ljudi, a imamo više detalja o drugima koji su možda povređeni i u bolnici…Možda ću moći da se vratim (pred medije) nešto kasnije večeras, ali daćemo izjavu… Ali suština je da je Trampov miting skup koji je trebalo da se održi mirno bez ikakvih problema“, rekao je Bajden.

Političko nasilje u SAD jednostavno nije prikladno, kazao je aktuelni američki predsednik.

„Svi, svi to moraju da osude. Svi. Obaveštavaću vas. I ako budem u mogućnosti da razgovaram sa Donaldom, i o tome ću vas obavestiti. Ja hoću da znate da je za sada dobro, to pod jedan, a pod dva, da je istraga u toku. Vraćam se na telefon da saveznim agencijama koje se ponovo sastaju da mi daju ažurirani brifing“, dodao je.

Upitan da li se radi o neuspelom atentatu, rekao je da nema činjenice, samo mišljenje. Na pitanje da li je obezbeđenje zakazalo, Bajden nije odgovorio.

Izvor: CNN/BBC/Vašington post