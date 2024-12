U Hrvatskoj je u subotu Dan žalosti zbog napada i ubistva učenika u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu, a sindikati obrazovanja najavili su da će u ponedeljak u centru Zagreba organizovati mirnu protestnu šetnju „Za sigurnu školu“.

U petak je mlađi muškarac nožem napao učenike i osoblje Osnovne škole Prečko, pri čemu je jedno sedmogodišnje dete ubijeno, dok je pet osoba povređeno, od čega troje dece. Niko od povređenih nije životno ugrožen.

Devetnaestogodišnji napadač, koji je već bio evidentiran zbog psihičkih smetnji i lečio se na klinici za psihijatriju nakon napada u školi pobegao je u obližnju zgradu Doma zdravlja i sam sebe povredio nožem. Policija ga je ubrzo uhvatila i zbog povreda ga prevezla u bolnicu, piše Index.

Sveće i plišane igračke

Građani su tokom čitavog dana palili sveće i ostavljali plišane igračke i poruke na školskom igralištu, a ispred obližnjeg Doma zdravlja palili su sveće, dok je a u lokalnoj crkvi održano molitveno bdenje za ubijeno dete i sve povređene.

Roditelji dece koji su došli da zapale sveće novinarima su izjavili da se osećaju „tužno i jadno“. Neki su poručili da se mora bolje nadzirati ulaz u školu, jer u školu može da uđe svako.

Nije bilo nikakvih nagoveštaja

Direktor policije Nikola Milina rekao je da će o motivu za napad moći da se govori tek nakon istrage. Naveo je da je policija vrlo brzo došla na mesto događaja, da su uključene sve raspoložive snage i da su u saradnji s građanima brzo locirali napadača kojeg su potom uhapsili.

Načelnik zagrebačke policije Marko Rašić rekao je uviđaj na mestu zločina završen i da se sada sprovode određene dokazne radnje i dalja kriminalistička istraga.

On je istakao da nije bilo nikakvih informacija ili nagoveštaja o tome šta napadač smera.

„Sve činjenice će biti utvrđene i vrlo brzo ćemo imati složen mozaik o onome što se događalo u školi“, rekao je Rašić.

On je dodao da je ubica pokušao da izvrši samoubistvo, ali da su ga u tome sprečili policajci i naveo da policija nije pokušavala da pregovara s njim, već da je uhapšen čim je lociran.

Razgovor s napadačem tek sledi

Rašić je rekao i da je policija obavila razgovore s roditeljima ubice i niz razgovora s drugim osobama za koje pretpostavljaju da mogu da daju informacije važne za istragu.

Napadač je u bolnici i čuva ga policija i biće ispitan čim se oporavi.

„Nije bilo moguće s njim obaviti razgovor, on je zbrinut u zdravstvenoj ustanovi. Sprovode se hitne dokazne radnje, prikupljaju se informacija od svih koji mogu da dajurelevantna saznanja. Međutim, on nije evidentiran kao počinilac krivičnih dela. On nije pretio ili se ponašao ugrožavajuće za druge osobe“, rekao je Milina.

Poznato je da je počinilac pohađao školu u kojoj je izveo napad, ali je potrebno da se utvrde sve informacije da bi se moglo govoriti o motivu zločina.

„Radi se o određenim psihičkim poteškoćama i lečenjima. Sve će se to utvrditi, policija će sprovesti istraživanje i o tome obavestiti državno tužilaštvo“, rekao je Milina.

Hrvatski mediji prenose da je majka napadača za sina ispričala da je nekoliko puta bio na psihijatriji i da je, navodno, upozoravala lekare da ga zadrže na lečenju, ali da su ga oni ga pustili kući.

Rašić je precizirao da će 19-godišnjak biti optužen za teško ubistvo i za četiri krivična dela teškog ubistva u pokušaju.

Izvor: Index