Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović izjavio je da je Željko Obradović sam podneo ostavku na mesto trenera i da je uprava kluba učinila sve da mu pomogne. On se ne oseća krivim ni za šta

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović izjavio je da se ne oseća odgovornim ni za odlazak Željka Obradovića sa mesta trenera tog kluba, ni za rezultate ekipe.

„Imao sam primedbe zbog toga što niko iz sportskog sektora nije snosio odgovornost za loše rezultate. Iskreno, ja nisam tražio odgovornost jer je to tražio Željko Obradović, istinska legenda ovog kluba i više od trenera. Mogu da budem odgovoran za poslovanje sistema, a za rezultate su odgovorni ljudi od kojih to nikad nisam tražio do poslednjeg dana“, istakao je Mijailović na konferenciji za novinare održanoj u ponedeljak.

Naveo je da je preuzeo klub „kada niko nije hteo, sa 15 miliona evra duga“.

„Došao sam u situaciju da odgovaram za situaciju na parketu ili u svlačionici. Za to ne osećam nikakvu odgovornost“, rekao je Mijailović.

Obradović sam podneo ostavku

Istakao je da je Obradović „sam podneo ostavku“.

„Mi smo učinili sve da mu pomognemo i povećavali smo budžet iz godine u godinu. To je ono što je do mene kao predsednika kluba, ja se ne osećam odgovornim za rezultate kluba i stanje u svlačionici. Ja sam zaslužan za to što se Obradović vratio pre svega. Mislim da sam mu dao maksimalnu podršku i imali smo do kraja dobru komunikaciju. Za njegovo obraćanje mislim da je bilo emotivno i to je sve što ću reći. Podsećam da sam mu dao podršku da zameni ceo tim, što je do tada bilo neviđeno. Nisam ja kriv ako završimo 18. na tabeli. Ja razumem ljude zbog emocije koju je Željko svojim povratkom doneo. Razumem ljude, ali ne mogu da prihvatim krivicu. Nisam kriv“, naglasio je Mijalilović.

Čuvar kase

Ocenio je da bi raspuštanjem Upravnog odbora KK Partizan „izgubio mnogo novca“.

„Možete vi mene da mrzite, da vam se ne sviđam, ali morate da poštujete tabelu i rezultate. Ako bih ja povukao sve ljude koje sam doveo u Upravni odbor, onda bih povukao 6,5 miliona evra, a ako se ne bismo oslanjali na državu, onda bismo izgubili još toliko novca. Ako bi karte bile jeftinije, kao što neki ljudi traže, onda bismo mogli da stavimo katanac u bravu posle 80 godina kluba“, naveo je Mijailović.

Komentarisao je i razloge zbog kojih se našao na udaru navijača.

„Mogao sam da gradim svoju reputaciju i da budem mnogo popularniji među navijačima, аli sve ima svoju cenu. Nikada za ovih osam godina nisam platio jedan ručak sa Partizanovog računa. Plaćao sam svojom karticom. Znam zašto sam nepopularan. Zato što moram da se zahvalim državi na pomoći, zato što moramo da podignemo cenu karata, ali finansije su rezultat moje neomiljenosti. Možda bih bio omiljeni da imamo veliki dug. Kada svom nasledniku, budućem predsedniku, budem predao klub, predaću mu najzdraviji klub u Evropi. Nikad neću raditi ono što se drugima sviđa zarad moje reputacije“, zaključio je Mijailović.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.