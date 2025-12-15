Navijači Partizana su na Aeodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu dočekali trenera Željka Obradovića.

Košarka

27.novembar 2025. N. M.

Brojni navijači dočekali Žoca na aerodromu: „Željko, ostani!“

Brojni navijači Partizana su na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu dočekali trenera Željka Obradovića, koji je u četvrtak uveče stigao iz Atine, uz skandiranje „Željko ostani“, nadajući se da će iskusni stručnjak da promeni svoju odluku i ostane na klupi crno-belih

Prethodni dani su bili mučni za navijače Partizana, naredni će isto biti. Oduzet im je san, još jednom sa velikim Željkom Obradovićem na krovu Evrope.

Košarka

26.novembar 2025. B. B.

Željko Obradović podneo neopozivu ostavku

„Došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku“, napisao je Obradović u pismu navijačima Partizana

Trener Partizana Željko Obradović

KK Partizan

26.novembar 2025. Vukašin Karadžić

Željko Obradović ne zna

KK Partizan je zabeležio još jedan težak poraz u Evroligi. Sada i mnogi navijači dovode u pitanje donedavno neupitni autoritet Željka Obradovića