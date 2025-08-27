NBA

13.april 2025. Milenko Janjić

Meloun u koferu ne odnosi probleme Nagetsa

Majkl Meloun nije možda stvarno trenirao Jokića kako se igrači inače treniraju, ali ga je pustio da igra i tako učinio uslugu košarci. Sad je Meloun najuren, a Denver ostavljen sa pitanjima kako da napravi bolji tim oko najboljeg košarkaša današnjice