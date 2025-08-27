Ima nešto među srpskim košarkaškim selektorima što odoleva naprednjacima. Duda Ivković, Duško Vujošević, Željko Obradović, pa i Saša Đorđević - broj onih koji su stali na stranu studenata ili nisu prihvatili da odu među SNS kadar je pogotovo stoprocentan

Dok se čelnici fudbalske reprezentacije Srbije već decenijama provlače kroz naprednjačku kalkulaciju, većina košarkaških selektora će početak Evropskog prvenstva u Rigi dočekati bez partijske knjižice SNS-a. Zajedno sa igračima postojeće reprezentacije, koji mahom podržavaju studentski bunt u zemlji.

Duda Ivković – „Ne smemo dozvoliti diktaturu“

„Ako ćemo da govorimo sportskim žargonom, kada god te neki nagazi, i kad osetiš nepravdu, tada skače adrenalin, skače koncentracija“.

Ovako je za „Vreme“ govorio 2017. godine u 77. godini života legendarni srpski košarkaški trener Duda Ivković, koji je ukupno 12 godina vodio našu košarkašku selekciju. Poznati je bio borac protiv Aleksandra Vučića i celokupnog naprednjačkog sistema.

„Ja sigurno neću da se fokusiram na to da ratujem sa državom, daleko od toga“, rekao je on u velikom intervjuu „Vremenu“. „Prolazio sam kroz mnogobrojne političke sisteme, i siguran sam da je ovaj sistem najgori. Danas je takvo vaspitanje da onaj ko se bavi politikom, i ko je deo vladajućeg sistema, on očekuje nešto da dobije, da bude namiren.“

Ivković je preminuo 2021. godine, kada su današnji studenti još bili u osnovnim ili srednjim školama. Verovatno bi danas bio ponosan na njih.

Duško Vujošević – Vučić je veliko zlo za Srbiju

„Vučić je veoma radan, posvećen, usavršio je tehnologiju dolaska i ostanka na vlasti, sve trikove spin diktatora, pametan je, ali je veliko zlo za Srbiju“, rekao je Duško Vujošević u velikom intervjuu „Vremenu“ 2024. godine.

U njemu je komentarisao i dolazak Željka Obradovića u Partizan, ali i raspodelu para klubovima, koja uvek ide u korist Crvene zvezde. Govorio je i kako se Aleksandar Vučić meša u sve, pa i u pitanje – da li će Nikola Jokić igrati za reprezentaciju na prethodnom prvenstvu u košarci.

„Naravno, igrači moraju da imaju određene privilegije kada svoj odmor i potrebu za oporavkom žrtvuju igrajući za državni tim; treba da imaju određene privilegije i ako nisu članovi Srpske napredne stranke. Ali mi deluje da je Vučić to učinio kako bi sebi upisao u zasluge i Jokićevo igranje. Njemu smo svi – i Jokić u ovoj situaciji – posredna sredstva”, rekao je on.

Vujošević je, iako mu je nedavno presađen bubreg, na sve načine studente podržao u protestima. „Informer“ je nedavno objavio da je trener iz svog stana jajima i drugim predmetima gađao aktiviste SNS-a, što je Vujošević demantovao. Studenti ETF-a odgovorili su u njegovom stilu.

„Svako zlo ima svoj kraj. I ovo će se lane zvati“, citirali su njegovu izjavu.

Svako zlo ima svoj kraj.

I ovo će se lane zvati.

– Duško Vujošević — ETF Blokada (@etfblokada) August 13, 2025

Željko Obradović – Neka hvala, imamo mi svoje pare

Trener Partizana i nekadašnji srpski selektor, Željko Obradović, devetostruki prvak Evrope, podržao je studentske proteste u Srbiji na samom početku.

„U svakoj naciji su važni mladi ljudi. Studenti, đaci, i ja nemam nikakve dileme da im dajem podršku“, rekao je on krajem 2024. za „Sport“ klub. „Oni žele da prave društvo kakvo oni misle i imaju svoje zahteve. Na kraju oni će biti ti koji će voditi ovu zemlju. Apsolutna podrška jer ako ne podržavaš mladost i mlade ljude, koga ćeš da podržiš? Oni imaju svoje ideale, bore se za njih i želim im na tom putu istraju. Da dođe do onoga kako bi oni želeli da bude sutra.“

Iako je Vučić hteo da pokupi zasluge za dolazak, odnosno povratak, proslavljenog trenera u Srbiju i na klupu Partizana, „Vreme“ je doznalo da Željko Obradović, ne samo da nije hteo na spisak podrške naprednjacima, nego se drznuo da kaže kako Partizan zarađuje i neke svoje pare. Na svim utakmicama ovog kluba čuje se dobro pozdravljanje i skandiranje predsedniku Srbije, a navijači Partizana odavno su prepoznati i na studentskim protestima.

Saša Đorđević – „Napred srpska mladosti“

Omiljeni plej iz devedesetih mnogih srpskih porodica, bio je i trener reprezentacije kada se ona vratila u pobednički niz.

Za vreme Đorđevićeve selekture u reprezentaciju nije pozvan Nikola Kalinić na Mundobasket u Kini, koji se tada drznuo da izrazi političko mišljenje o tome da srpski narod treba da nastavi dalje i da se reši kosovski problem. Vučić je početkom te 2019. rekao da je sa pažnjom pročitao Kalinićev intervju i da mu je bio interesantan, a već tog leta sportista nije igrao u reprezentaciji.

Iako je bilo očito da se politika tada umešala u sportsku odluku, Đorđević to nikada nije komentarisao – dok je bio selektor cinculirao je i bio diplomata. Verovatno da bi i ostao selektor.