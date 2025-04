Blizu dve godine od pokretanja, Međuvreme, njuzleter nedeljnika „Vreme“, postalo je najpopularniji njuzleter u Srbiji.

Njuzleter koji uređuje Nemanja Rujević stiže uvek sredom u podne. Onde su ekskluzivne priče, gvirimo u sutrašnje „Vreme“, poklanjamo ulaznice za bioskop i knjige.

Ako se još niste prijavili, mnogo propuštate. Prijava je prosta i besplatna, samo ovde unesite svoj mejl.

Ali, imamo velike novosti. Za one koji hoće više od njuzletera, a da pride podrže pravo novinarstvo, uveli smo pretplatu na Međuvreme plus.

Pretplata ima tri nivoa – „pretplatnik“, „drug“ i „saborac“ – u skladu sa time sa koliko novca hoćete i možete da nas podržite.

Samo kliknite ovde, odaberite pretplatu, unesite podatke (obavezno i mejl na koji hoćete da dobijate Međuvreme plus) i to je to. Pretplatu možete i pokloniti nekome – onda samo unesite njenu ili njegovu adresu.

Međuvreme plus stiže simboličnih petnaest minuta ranije, ima dve dodatne rubrike, na poklon dobijate jedan članak iz sutrašnjeg „Vremena“.

Uz to, u tom njuzleteru nema reklama, a imate popust na pretplatu na digitalno izdanje „Vremena“ i knjige nekih izdavača.

Ako se odlučite za pretplatu „drug“ ili „saborac“, svake treće subote u mesecu dobijate poseban njuzleter u kojem su uvidi u rad redakcije „Vremena“ i naše teme-dileme. Ako budete „saborac“, možete i da predložite teme.

U svakom slučaju podržavate pravo novinarstvo. „Vreme“ nema iza sebe režim, korporacije niti tajkune. Ima samo svoje čitaoce, a to je ključno u ova zla vremena za novinarstvo.