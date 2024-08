Ruski predsednik Vladimir Putin ocenio je da ukrajinski napad na područje Kurska predstavlja ozbiljnu provokaciju.

Kijevski režim je pokrenuo još jednu ozbiljnu provokaciju, rekao je Putin članovima ruske vlade, javlja Rojters.

Putin je izjavio da ukrajinske snage izvode neselektivne artiljerijske napade na civilne ciljeve u području Kurska.

Pre toga je vršilac dužnosti guvernera ruske Kurske oblasti Aleksej Smirnof danas je pozvao lokalne stanovnike da daju krv usred nejasnih izveštaja o upadu boraca iz Ukrajine na tu teritoriju.

„U poslednja 24 sata naš region je herojski odolevao napadima ukrajinskih boraca“, napisao je Smirnov na Telegramu i dodao da su sve službe hitne pomoći u stanju pripravnosti.

Kijev odbija da komentariše napad

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u utorak da je oko 300 ukrajinskih vojnika, uz podršku 11 tenkova i više od 20 oklopnih borbenih vozila, prešlo u Rusiju.

Rečeno je da su te snage pretrpele velike gubitke, bez davanja dodatnih informacija.

Nije bilo nezavisnih izveštaja o tome. Kijevski zvaničnici su odbili da komentarišu događaj.

💥 Russia: Sudzha in Kursk region after 1 day of shelling. The town of 5,000 is located 10km from the border. Ukrainian forces are near. pic.twitter.com/7U5b4IxKwN — Igor Sushko (@igorsushko) August 7, 2024

Odgovornost za prethodne upade u ruske oblasti Belgorod i Brjansk preuzimale su dve grupe: Ruski dobrovoljački korpus i Legija slobode Rusije.

Ruske snage su brzo odbile te prekogranične upade. Neki ruski ratni blogeri tvrde su da su ukrajinski vojnici bili u Kursku.

Ribar, Telegram kanal koji vodi Mihail Zvinčuk, penzionisani službenik za štampu ruskog Ministarstva odbrane, rekao je da su ukrajinske trupe zauzele tri naselja u regionu i nastavile da napreduju dublje u rusku teritoriju.

Russia: Putin’s former political advisor Sergey Markov published an updated map showing Ukrainian forces advancing further north into Kursk region. Markov claims 2 Ukrainian battalions are currently in Russia and 5 additional brigades are staging on the Ukrainian side. https://t.co/9hbWPDW8qU pic.twitter.com/No2qx3pngo — Igor Sushko (@igorsushko) August 7, 2024

Spekulacije o napredovanju Vojske Ukrajine

Drugi prokremljovski vojni blog, „Dva majora“, tvrdi da su ukrajinske trupe napredovale do 15 kilometara duboko u tu oblast.

Nijedna od tvrdnji nije bila nezavisno potvrđena.

🚨 🧵 Ukrainian forces crossed into Russia and began an offensive on Sudzha, 10km into Russian territory in Kursk region.

Guessing these are Russian Freedom Legion/Russian Volunteer Corps fighting on the Ukrainian side against the Putin regime.

Russian air force active. pic.twitter.com/dNhM9RWm58 — Igor Sushko (@igorsushko) August 6, 2024

Granica Kurske oblasti sa Ukrajinom duga je 245 kilometara, što omogućava diverzantskim grupama da pokrenu brze upade i zauzmu deo terena pre nego što Rusija rasporedi pojačanja.

Izvor: Beta / Fonet