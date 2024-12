Kod Starog savskog mosta u subotu u podne održana je građanska akcija „Oslobađenje mosta“ u organizaciji Inicijative Most ostaje. Poručeno je da je most simbol slobode, a njegovo rušenje, simbol korupcije i bezakonja. Na mostu se tokom performansa nalazio i veliki broj policijskih snaga u opremi za razbijanje demonstracija. Incidenatata nije bilo, osim verbalnih dobacivanja.

Akcija je počela oko 12 sati, prethodno su građani u 11.52 odali poštu stradalima u Novom Sadu.

Na skupu su govorili studenti, profesori, novinari, sportisci, pisci i drudge uvažene ličnosti.

Profesor univerziteta u penziji Vladeta Janković ocenio je da će teške uvrede koje je izrekao na račun studenata skupo koštati predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On je, na protestu inicijative za odbranu starog Savskog mosta, poručio studentima da ne smeju da pristanu na razgovor sa Vučićem bez prisustva televizijskih kamera, i da to ne bude u njegovoj rezidenciji, nego na neutralnom mestu.

Janković je podsetio da je i Slobodan Milošević poklekao pred studentima i „došao im na noge“ da razgovara, u prisustvu kamera.

On je ocenio da je Srbija na presudnoj tački – ili će se povući pravi potezi, ili će se pristati na truli kompromis i nepristojne ponude koje će vlast ponuditi, a one su opasne, kao i potkupljivanje, „a to ne rade ni pijačni nakupci“.

On je inicijativi „Most ostaje“ rekao da im „skida kapu“, jer su premostili strah i uspeli da ujedine građane i političke stranke.

Led je krenuo, završio je svoje izlaganje Janković.

„Režim se utronjao“

Pisac Dejan Atanacković rekao je da je policija, pored onih 50 pripadnika interventnih jedinica koji stalno dežuraju na mostu, poslala i dodatne snage, Žandarmeriju i SAJ sa vozilima „hamer“.

„Utronjao se ovaj režim, onaj koji sebe smatra državom, koji kao pacov beži od građana i studenata. Ni dan danas nije ukapirao kojiko je svakim svojim postupkom unazadio državu”, istakao je Atanacković, uz poruku da je prvi i osnovni zahtev protesta smena Vučića i suđenje.

On je poučio policajcima u kordonu da dobro razmisle na kojoj strani će da budu i ne mogu da se opravdavaju da su samo radili svoj posao, „dosta je takvih floskula“.

Studenti ne odustaju

Studentkinja arhitekture Lara Gođevac naglasila je da se ne sme odustati od odbrane mosta, Sajma, zgrade Generalštaba i hotela „Jugoslavija“, jer su to sve simboli grada i braniće se „duhom i energijom“.

Novinar Rade Radovanović konstatovao je da je Vučić pre dva dana polagao „državni ispit“ pred komisijom – studentima i građanima koji su opkolili zgradu gde je držao konferenciju za novinare.

Vučić mrzi Beograd iskreno i iz dubine svoje duše, jer je na izborima za gradonačelnika dva puta izgubio i rešio je da se osveti, objasnio je Radovanović.

Košarkaš Vladimir Štimac poručio je da svi treba da se ugledaju na studente, koji su pokazali da su političari infantilni i „šta je zajedništvo i jedinstvo“.

Na skupu je bilo oko 100 učesnika, a na mostu više od 100 policajaca interventnih jedinica sa opremom za razbijanje demonstracija, kao i više desetina policajaca u civilu raspoređenih okolo, a ispod mosta je bila i Žandarmerija.

Izvor: FoNet