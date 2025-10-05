Desetine hiljada građana okupilo se u subotu, 4. oktobra, u blizini Trga slobode u Gruziji, na poziv opozicije i na dan lokalnih izbora koje nekoliko opozicionih stranaka bojkotuje

Vladajuća stranka Gruzije, Gruzijski san, pobedila je u svih 64 opštine na lokalnim izborima, prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) nakon obrade 100 odsto glasačkih listića. Kandidat za gradonačelnika Tbilisija iz redova vladajuće stranke Kaha Kaladže, takođe, osvojio je preko 71 odsto glasova.

Protesti i hapšenje

U međuvremenu, gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapšeno pet članova opozicionih stranaka zbog pozivanja na puč i svrgavanje vlade, krivična dela za koja je zaprećena zatvorska kazna do devet godina.

Opozicioni skup u Tbilisiju počeo je sinoć, 4. oktobra, na dan lokalnih izbora. Demonstranti su se prvobitno okupili na Trgu slobode, a neki su se premestili ka rezidenciji predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija. Probili su gvozdene barijere podignute ispred rezidencije, a interventna policija ih je potisnula, koristeći biber sprej i vodene topove.

Da li se EU meša

Premijer Gruzije Irakli Kobahidže izjavio je da su demonstranti koji su pokušali da nasilno uđu u predsedničku palatu zapravo nastojali da sruše vladu i optužio Evropsku uniju za mešanje u gruzijsku politiku.

Kobahidže je rekao da je na skupu učestvovalo do 7.000 ljudi, ali da je njihov pokušaj rušenja ustavnog poretka propao, uprkos podršci Evropske unije.

„Niko neće izbeći odgovornost. To uključuje i političku odgovornost“, istakao je Kobahidže, koji je optužio ambasadora EU Pavela Herčinskog za mešanje u gruzijsku politiku i pozvao ga da osudi proteste.

