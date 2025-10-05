Papa Lav XIV

Gaza

05.октобар 2025. M.S.

Papa Lav XIV: Na Blistom istoku postignut napredak u mirovnim pregovorima

Nakon što je Hamas odgovorio na mirovni plan koji je predstavio američki predsednik Donald Tramp za okončanje rata u Gazi, oglasio se i poglavar Rimokatoličke crkve koji je pozdravio ovaj „značajan napredak" ka miru. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ima drugačiju poruku

Vladimir Putin i Donald Tramp

Vojni i politički odnosi

05.октобар 2025. M. L. J.

Putin: „Tomahavk bi uništio odnose Rusije i Amerike“

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi eventualna odluka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da snabde Ukrajinu dugodometnim raketama „tomahavk“, koje bi mogle da ciljaju i mete duboko na ruskoj teritoriji, vodila ka uništenju odnosa Moskve i Vašingtona.